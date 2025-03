L’Internationale des censeurs (Le Monde diplomatique)

Un axe étrange prend forme. Non pas celui du « Mal » qui rassemblerait les « ennemis » de l’Occident. Ni celui qui irait de M. Donald Trump à M. Vladimir Poutine. Mais une alliance plus large, aussi courue que méconnue : l’Internationale des censeurs, où se coudoient autocrates, démocrates et bureaucrates.

Bâillonné par les plates-formes numériques à la fin de son premier mandat, M. Trump avait promis de rétablir la liberté d’expression aux États-Unis. Il galvanisait ses supporteurs, dont les opinions, souvent outrancières, se voyaient traquées dans les campus progressistes et sur les réseaux sociaux. Six jours après sa seconde investiture, il interdit à l’US Air Force d’enseigner à ses recrues l’histoire des aviateurs noirs de la seconde guerre mondiale. Trois jours plus tard, tandis que certains mots disparaissent des sites des administrations (diversité, exclusion, genre, socio-économique, sous-représenté…), un décret cible les étudiants étrangers qui affichent leur soutien aux Palestiniens, assimilé à un « soutien au djihad ». « Nous allons vous retrouver et vous expulser », menace la Maison Blanche. Depuis, la police a arrêté un étudiant de l’université Columbia, M. Mahmoud Khalil.

Le musellement est aussi de mise en Europe. En France, deux cents éminents représentants de la bourgeoisie libérale, parmi lesquels un ancien président de la République, deux anciens premiers ministres et une brochette de maires ou de parlementaires de droite ou du Parti socialiste, appellent à « protéger les juifs en intégrant dans la loi l’antisionisme comme nouvelle forme d’antisémitisme » (Le Monde, 22 mars 2025). Bref, transformer une opinion, défendue autant par des militants de gauche que des juifs ultra-orthodoxes, en délit pénal... Lire la suite