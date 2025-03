L’ONU exige des réponses du Royaume-Uni sur les violations de la loi antiterroriste notamment dans le cas d'atteinte aux droits d'exercice de journalistes (The GrayZone)

L’ONU exige des réponses du Royaume-Uni sur les violations de la loi antiterroriste Article originel : UN demands answers from UK on terror law abuse Par Kit Klarenberg The GrayZone, 01.03.25

Alors que l’État britannique harcelait et arrêtait un nombre croissant de militants et de journalistes dissidents, y compris l’auteur de cet article, les rapporteurs des Nations unies ont adressé une lettre énergique de protestation à Londres condamnant son abus de la législation antiterroriste.



En décembre 2024, un quatuor de rapporteurs des Nations Unies s’est concentré sur les « réunions pacifiques et les associations » et le « droit à la vie privée », et a adressé une lettre forte au gouvernement britannique. Exprimant de graves préoccupations au sujet de la « mauvaise application des lois antiterroristes » pour arrêter, détenir, interroger et surveiller les militants dissidents et les journalistes, y compris Kit Klarenberg de The Grayzone, ils ont demandé des éclaircissements sur un certain nombre de questions graves. Avec 60 jours pour répondre, Londres est resté étrangement silencieux.

En conséquence, la correspondance de l’ONU avec le gouvernement britannique a été rendue publique. Les rapporteurs ont été clairement troublés par les rapports sur l’annexe 7 de la Loi de 2000 sur le terrorisme et l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité des frontières, qui couvre les menaces d’État « hostiles », « étant utilisé pour examiner et obtenir des données de la part des journalistes et activistes Johanna Ross, John Laughland, Kit Klarenberg, Craig Murray et Richard Medhurst dans des circonstances où ils ne semblent avoir aucun lien crédible avec des activités « terroristes » ou « hostiles »... Lire la suite