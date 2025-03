L’opération dictature de Donald Trump (WSWS)

Deux mois après le début de l'administration Trump, il ne fait plus aucun doute qu'elle rompt totalement avec toute légalité. Les médias capitalistes eux-mêmes reconnaissent désormais que ce qui se passe aux États-Unis est une tentative de renversement du pouvoir constitutionnel et d'instauration d'une dictature présidentielle.

Ce qui a précipité les choses, c'est le fait que Trump ait ouvertement défié l'ordonnance d'un tribunal fédéral qui lui demandait d'arrêter les déportations suite à l'invocation de l'Alien Enemies Act (Loi sur les ennemis étrangers) samedi dernier. En réponse à la décision du juge James Boasberg du tribunal de district de Washington DC, les responsables de la Maison-Blanche et Trump lui-même ont menacé de faire destituer Boasberg.



La réaction de la droite fasciste s'est traduite par des dénonciations rageuses de la part de Trump à l'encontre des juges « de gauche cinglés », par des demandes de destitution exprimées à la fois par Trump et par les républicains du Congrès, ainsi que par des menaces tacites de violence. Un chroniqueur du Financial Times a noté mercredi la « récente vague de livraisons anonymes de pizzas aux domiciles privés de juges dissidents – un geste tout droit sorti d'un film de mafieux. “Nous savons où vous vivez”, tel est le message implicite adressé aux juges. »

Cela se passe dans des conditions où des personnes, dont Mahmoud Khalil, sont arrêtées pour leurs opinions politiques. Mercredi, des agents fédéraux ont cherché à détenir Momodou Taal, étudiant à l'université de Cornell, après qu'il a intenté une action en justice contre Trump pour contester ses décrets. Lundi soir, des agents fédéraux masqués ont saisi Badar Khan Suri, chercheur à l'université de Georgetown, devant son domicile, en utilisant les mêmes motifs frauduleux que ceux utilisés pour kidnapper Khalil.



La présidence est devenue le cockpit et le centre de planification d'une dictature. Il n'y a pas de précédent historique à de telles actions de la part d'un président américain. Ou plutôt, le seul précédent est celui des dernières semaines du premier mandat de Trump, lorsqu'il a cherché à renverser l'élection par un coup d'État fasciste. Ce que Trump n'a pas réussi à faire le 6 janvier 2021, il est en train de le faire.

Mercredi, le New York Times a publié un article extraordinaire intitulé «Defiance and Threats in Deportation Case Renew Fear of Constitutional Crisis » (Attitude de défi et menaces dans une affaire d’expulsion ravivent la crainte d’une crise constitutionnelle), citant les commentaires d'un certain nombre de professeurs de droit sur la portée des actions de Trump. Jamal Green, professeur de droit à l'université de Columbia, est cité comme ayant déclaré :

Si quelqu'un est détenu ou expulsé sur la base de l'affirmation de l'administration selon laquelle elle peut le faire sans examen judiciaire ou procédure régulière, le président revendique un pouvoir dictatorial et le terme « crise constitutionnelle » ne rend pas compte de la gravité de la situation [c’est nous qui soulignons].



Pamela Karlan, professeur de droit à Stanford, a mis en garde : « Le problème de cette administration ne se limite pas à des épisodes aigus, comme ce qui se passe avec le juge Boasberg et l’expulsion des Vénézuéliens. Il s'agit d'un manque de respect chronique pour les normes constitutionnelles et pour les autres branches du gouvernement ». Karlan a ajouté : « Le “point de basculement” suggère un monde dans lequel tout va bien jusqu'à ce que, soudainement, ce ne soit plus le cas. Mais nous avons déjà dépassé le premier point. »

Karlan a raison de dire que le « point de basculement » est une métaphore inappropriée. Il s'agit plutôt d'un effondrement complet des droits démocratiques. Mais l'administration Trump ne se contente pas d'agir avec un « manque de respect pour les normes constitutionnelles ». Il s'agit d'une conspiration délibérée et criminelle visant à les détruire.