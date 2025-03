La complicité arabe dans le génocide israélien (Znetwork)

La complicité arabe dans le génocide israélien

Par Ramzy Baroud *

Znetwork.org / Consortium News, 28.03.25 L’échec arabe en Palestine va au-delà de la désunion ou de l’incompétence, écrit Ramzy Baroud. Il reflète une réalité beaucoup plus cynique.

Expliquer l’échec de la politique arabe à défier Israël au moyen d’analyses traditionnelles - comme la désunion, la faiblesse générale et le manque de priorité accordée à la Palestine - ne donne pas une image complète. L’idée qu’Israël brutalise les Palestiniens simplement parce que les Arabes sont trop faibles pour défier le gouvernement de Benjamin Netanyahu — ou tout autre gouvernement — implique qu’en théorie, les régimes arabes pourraient s’unir autour de la Palestine. Toutefois, cette approche simplifie la question. De nombreux commentateurs bien intentionnés et pro-palestiniens ont depuis longtemps exhorté les nations arabes à s’unir, font pression sur Washington pour qu’il réévalue son soutien indéfectible à Israël et prenne des mesures décisives pour lever le siège de Gaza, entre autres mesures cruciales. Bien que ces mesures puissent avoir une certaine valeur, la réalité est beaucoup plus complexe, et il est peu probable que de tels vœux pieux changent le comportement des gouvernements arabes. Ces régimes sont davantage préoccupés par le maintien ou le retour à une forme quelconque de statu quo — dans lequel la libération de la Palestine demeure une priorité secondaire. Depuis le début du génocide israélien à Gaza, le 7 octobre 2023, la position arabe sur Israël a été faible au mieux, et traîtresse au pire. Les États-Unis ont fait preuve d’une grande détermination.



Certains gouvernements arabes sont même allés jusqu’à condamner la résistance palestinienne dans les débats des Nations unies. Alors que des pays comme la Chine et la Russie ont au moins tenté de contextualiser l’assaut du 7 octobre par le Hamas contre les forces d’occupation israéliennes qui imposent un siège brutal sur Gaza, des pays comme Bahreïn ont imputé le blâme aux Palestiniens.

À quelques exceptions près, les gouvernements arabes ont mis des semaines — voire des mois — pour adopter une position relativement ferme condamnant l’offensive israélienne en termes significatifs. Bien que la rhétorique ait commencé à changer lentement, les actions n’ont pas suivi. Alors que le mouvement Ansarallah au Yémen, aux côtés d’autres acteurs arabes non étatiques, tentait d’imposer une certaine forme de pression sur Israël par un blocus, les pays arabes ont plutôt travaillé pour s’assurer qu’Israël pourrait résister aux conséquences potentielles de son isolement. Dans son livre War, Bob Woodward a révélé que certains gouvernements arabes ont dit au secrétaire d’État étatsunien Antony Blinken qu’ils n’avaient aucune objection aux efforts d’Israël pour écraser la résistance palestinienne. Cependant, certains se sont inquiétés des images médiatiques de civils palestiniens mutilés, qui pourraient susciter l’agitation publique dans leurs propres pays.

Que les troubles publics ne se sont jamais matérialisés, et avec le temps, le génocide, la famine et les appels à l’aide à Gaza ont été normalisés comme un autre événement tragique, pas comme la guerre au Soudan ou les conflits en Syrie. Pendant 15 mois de génocide israélien sans relâche, qui a entraîné la mort et les blessures de plus de 162000 Palestiniens à Gaza, les institutions politiques arabes officielles sont restées largement insignifiantes pour mettre fin à la guerre. Aux États-Unis, l’administration Biden a été enhardie par cette inaction arabe, continuant de pousser pour une plus grande normalisation entre les pays arabes et Israël — même face à plus de 15 000 enfants tués dans la bande de Gaza de la manière la plus brutale imaginable. Alors que les échecs moraux de l’Occident, les lacunes du droit international et les actes criminels de Biden et de son administration ont été largement critiqués, La complicité des gouvernements arabes pour permettre ces atrocités et servir de bouclier aux crimes de guerre d’Israël est souvent ignorée. Les Arabes ont, en fait, joué un rôle plus important dans les atrocités israéliennes à Gaza que nous ne le reconnaissons souvent. Certains par leur silence, d’autres par une collaboration directe avec Israël. Tout au long de la guerre, des rapports ont fait surface indiquant que certains pays arabes [EAU] faisaient activement du lobbying à Washington pour le compte d’Israël, préconisant contre une proposition de la Ligue arabe visant à reconstruire Gaza sans procéder à un nettoyage ethnique de sa population – une idée promue par l’administration Trump et Israël.

La proposition égyptienne, qui a été unanimement acceptée par les pays arabes lors de leur sommet du 4 mars, représentait la position la plus forte et la plus unifiée prise par le monde arabe pendant la guerre. La proposition, qui a été rejetée par Israël et rejetée par les États-Unis, a contribué à modifier le discours étatsunien sur le nettoyage ethnique. Cela a finalement mené à des commentaires formulés le 12 mars par Trump lors d’une réunion avec le premier ministre irlandais Micheál Martin, où il a déclaré que « personne n’expulserait personne de Gaza ». Le fait que certains États arabes s’opposent activement à la seule position arabe relativement forte indique que la question des échecs arabes en Palestine va au-delà de la simple désunion ou de l’incompétence - elle reflète une réalité beaucoup plus sombre et cynique. Certains Arabes alignent leurs intérêts avec ceux d’Israël, où une Palestine libre n’est pas seulement un non-problème, mais une menace. Il en va de même pour l’Autorité palestinienne à Ramallah, qui continue de travailler main dans la main avec Israël pour supprimer toute forme de résistance en Cisjordanie. Sa préoccupation à Gaza n’est pas de mettre fin au génocide, mais d’assurer la marginalisation de ses rivaux palestiniens, en particulier le Hamas.

Par conséquent, reprocher à l’Autorité Palestinienne de ne faire que des « faiblesses », de ne pas « faire assez » ou de ne pas unifier les rangs palestiniens est une interprétation erronée de la situation. Les priorités de Mahmoud Abbas et de ses alliés de l’AP sont très différentes : assurer un pouvoir relatif sur les Palestiniens, un pouvoir qui ne peut être maintenu que par la domination militaire israélienne. Ce sont des vérités difficiles, mais essentielles, car elles nous permettent de repenser la situation, en nous éloignant de l’hypothèse erronée selon laquelle l’unité arabe résoudra tout. Le défaut de la théorie de l’unité est qu’elle suppose naïvement que les régimes arabes rejettent intrinsèquement l’occupation israélienne et soutiennent la Palestine. Certains gouvernements arabes sont véritablement indignés par le comportement criminel d’Israël et de plus en plus frustrés par les politiques irrationnelles des États-Unis dans la région, tandis que d’autres sont motivés par leur propre intérêt : leur animosité envers l’Iran et leur peur de la montée des acteurs arabes non étatiques. Ils sont également préoccupés par l’instabilité dans la région, qui menace leur emprise sur le pouvoir au milieu d’un ordre mondial en mutation rapide. Alors que la solidarité avec la Palestine s’est de plus en plus étendue du Sud mondial à la majorité mondiale, les Arabes restent largement inefficaces, craignant que d’importants changements politiques dans la région ne remettent directement en question leur propre position.