La fin de la république de Weimar, une histoire opportunément oubliée. Quand la droite choisit le nazisme pour en finir avec la gauche

Le Monde diplomatique, avril 2025

Installer, à titre de transition, Adolf Hitler et ses affidés au pouvoir pour mieux imposer aux Allemands un modèle libéral et autoritaire, tel fut le plan mis en œuvre par le centre et la droite au début des années 1930. On connaît la suite, moins les compromissions, les calculs d'apprentis sorciers et surtout les approximations du « bloc bourgeois », qui méritent aujourd'hui d'être rappelés...