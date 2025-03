La police de l'immigration et des douanes arrête un activiste palestinien pour son implication dans des manifestations dans l'université Columbia de New-York. Trump supprime 400 millions de dollars de financement à cette même université

L’ICE arrête un activiste palestinien pour son implication dans des manifestations dans l'université de Columbia Article originel : ICE arrests Palestinian activist for involvement in Columbia protests Mondoweiss.net, 10.03.25

Dans une escalade brutale de la campagne de l’administration Trump contre l’activisme palestinien, samedi soir, des agents de l’ICE ( Immigration and Customs Enforcement : police de l'immigration et des douanes étatsuniennes) ont fait irruption chez Mahmoud Khalil et arrêté le militant qui avait été parmi les leaders des manifestations de Gaza à l’université Columbia... Lire la suite