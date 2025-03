La sous-estimation raciste des capacités de la Russie a mené à sa victoire

Article originel : Racist Allied Underestimation Of Russia's Abilities Led To Its Win

Moon of Alabama, 31.03.25 Hier, j’avais lié le blanchiment de la guerre (par procuration) du président Biden contre la Russie dans le New York Times : La longue lecture d’aujourd’hui du NYT est un étrange blanchiment et une fausse histoire. Tous ceux qui, au cours des trois dernières années, ont lu plus que la propagande du New York Times connaissaient déjà chacun de ces points : The Partnership: The Secret History of the War in Ukraine (archived) ("Le partenariat : l’histoire secrète de la guerre en Ukraine (archivé)") - New York Times

Key Takeaways From America’s Secret Military Partnership With Ukraine (archived) ("Principaux enseignements du partenariat militaire secret de l’Amérique avec l’Ukraine (archivé)") - New York Times Une base étatsunienne à Wiesbaden, en Allemagne, a fourni aux Ukrainiens les coordonnées des forces russes sur leur sol. Les services de renseignement et d’artillerie des États-Unis ont aidé l’Ukraine à inverser rapidement la tendance contre l’invasion russe. L’administration Biden a continué de faire bouger ses lignes rouges. En fin de compte, les militaires étatsuniens et la C.I.A. ont été autorisés à aider avec des frappes contre la Russie. Les désaccords politiques en Ukraine ont contribué à l’effondrement de la contre-offensive de 2023.



Alex Cristoforou fait également les remarques suivantes : L’article du NYT admet que c’était plus qu’une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. C'était aussi proche que possible d’une guerre à tous les coups entre les deux parties (États-Unis et la Russie). Le NYT assure cependant la couverture de l’administration Biden. Lorsque vous lisez ce très long article, la conclusion est que l’administration Biden et le commandement militaire étatsunien ont facilement vaincu la Russie jusqu’à ce passage... 1. Les généraux ukrainiens ont commencé à agir et à désobéir aux ordres étatsuniens.

2. Zelensky a poursuivi des "grandes victoires" pour des raisons de relations publiques, ne pas suivre la stratégie étatsunienne.

3. Résultant de l’échec de la contre-offensive de 2023. La confiance a été brisée entre les États-Unis et l’Ukraine.

4. Ce qui a suivi, c’est que les États-Unis ont maintenu l’Ukraine dans le jeu jusqu’aux élections étatsuniennes, en frappant des cibles en Crimée et en Russie d’avant 2014.

5. Trump est entré dans la Maison blanche et a décidé de mettre fin à la guerre, donnant la victoire à la Russie. "L’histoire est écrite par les vainqueurs."

Dans ce cas, le NYT a décidé que les États-Unis (sous Biden) étaient victorieux, mais pas pour les généraux ukrainiens insubordonnés et l’ego de Zelensky. Trump sera blâmé pour la capitulation finale. 👉L’article explique à 100% pourquoi l’OTAN et les Européens croient encore qu’ils peuvent gagner cette guerre. Délire et propagande au maximum.