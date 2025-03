La violence des colons israéliens est une menace constante là où un réalisateur oscarisé a été attaqué

Article originel : Israeli Settler Violence Is a Constant Threat Where Oscar-Winning Director Was Attacked

The Intercept, 25.03.25

Depuis les Oscars, le village du cinéaste Hamdan Ballal, en Cisjordanie, « No Other Land » a été pris pour cible par des colons israéliens... Lire la suite