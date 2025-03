Cinq ans plus tard, le "20h30" de France 2 fait l'apologie du confinement en éludant ses impacts négatifs

Les mesures prétendument « exceptionnelles » de restriction des libertés publiques prises sans vote par l’exécutif durant la crise du Covid ont promu l’autoritarisme et la surveillance de masse comme une nouvelle norme, et ont permis de tester des outils qui ont laissé des traces durables dans les politiques de contrôle et de suivi des populations. L'Humanité, 15.03.25 5 ans après la pandémie de Covid : l’état d’urgence sanitaire, laboratoire d’une société du contrôle généralisé ?

..."Beaucoup ont perdu des proches, sans parfois pouvoir leur dire adieu ni voir une dernière fois leur visage, une expérience qui reste très marquante. Une naissance dans un pays confiné, des enfants à la maison avec des parents qui télétravaillent, des couples qui se déchirent, des familles séparées dans des pays différents, la douleur autour des Ehpad, et, parfois, le bonheur de cette période sont aussi dans les mémoires. En même temps, la pandémie a accentué les lignes de fracture, comme le racontent les témoignages. Le virus, discriminant par nature, a frappé plus durement les plus vulnérables, en raison de leur âge, leurs conditions socio-économiques ou leurs origines étrangères. On voit également que les règles de gestion de crise, uniformes au nom de l’égalité, ont souvent aggravé des disparités existantes"....

A l'occasion des 5 ans du confinement, le "20h30 le vendredi" de France 2 - une émission plus de divertissement que d'informations - a présenté des témoignages rétrospectifs "ouvertement optimistes" sur le confinement : "20h30 le vendredi". Confinement, cinq ans déjà ". Les intervenants (philosophe, médecin, comédiens, citoyens lambda) évoquent avec une certaine nostalgie le confinement sans l'ombre d'une critique. C'est le parti pris affiché de l'émission. Un point de vue comme un autre qui tend à essayer de donner une image plus reluisante d'une période des plus sinistres ayant duré en France

Déclaration du Professeur Chris Whitty, responsable du NHS en Grande-Bretagne, faite en conférence de presse le 11.05.20 : "La grande majorité des gens ne mourront pas de cela et je vais juste répéter ce que j'ai dit depuis le début parce que je pense que cela vaut la peine d'être rappelé : La plupart des gens, une proportion importante de la population, ne contracteront pas du tout ce virus, à n'importe quel moment de l'épidémie qui va se poursuivre pendant une longue période. Parmi ceux qui le feront, certains d'entre eux contracteront le virus sans même le savoir, ils auront le virus sans aucun symptôme, un portage asymptomatique, et nous savons que cela arrive. Parmi ceux qui présentent des symptômes, la grande majorité, probablement 80%, auront une maladie légère ou modérée. Elle peut être suffisamment grave pour qu'ils soient obligés de se coucher pendant quelques jours, mais pas suffisamment grave pour qu'ils soient obligés d'aller chez le médecin. Une minorité malheureuse devra aller jusqu'à l'hôpital, mais la majorité d'entre eux auront juste besoin d'oxygène et quitteront ensuite l'hôpital. Une minorité d'entre eux devra se rendre dans un centre de soins intensifs et certains mourront malheureusement. Mais c'est une minorité, c'est 1% ou peut-être même moins que 1% dans l'ensemble. Et même dans le groupe à risque le plus élevé, c'est nettement inférieur à 20 %, c'est-à-dire que la grande majorité des gens, même les groupes les plus sensibles, s'ils attrapent ce virus, ne mourront pas. Et je tenais à le souligner très clairement..."

Si cette méta-analyse conclut que les mesures de confinement ont eu peu ou pas d'effets sur la santé publique, elles ont imposé d'énormes coûts économiques et sociaux là où elles ont été adoptées. En conséquence, les politiques de confinement sont mal fondées et devraient être rejetées en tant qu'instrument de politique pandémique.

Résumé : Cette revue systématique et cette méta-analyse sont conçues pour déterminer s'il existe des preuves empiriques pour soutenir la croyance que les "confinements" réduisent la mortalité de la COVID-19. Les confinements sont définis comme l'imposition d'au moins une intervention obligatoire et non pharmaceutique (NPI). Les NPI sont tous les mandats gouvernementaux qui restreignent directement les possibilités des personnes, comme les politiques qui limitent les mouvements internes, ferment les écoles et les entreprises, et interdisent les voyages internationaux. Cette étude a utilisé une procédure de recherche et de filtrage systématique dans laquelle 18 590 études sont identifiées qui pourraient potentiellement répondre à la croyance posée. Après trois niveaux de filtrage, 34 études se sont finalement qualifiées. Sur ces 34 études éligibles, 24 ont pu être incluses dans la méta-analyse. Elles ont été séparées en trois groupes : les études sur l'indice de rigueur du confinement, les études sur l'ordre de se mettre à l'abri (SIPO) et les études sur les NPI spécifiques. Une analyse de chacun de ces trois groupes permet de conclure que les confinements ont eu peu ou pas d'effet sur la mortalité liée à la COVID-19. Plus précisément, les études sur l'indice de rigueur montrent que les confinements en Europe et aux États-Unis n'ont réduit la mortalité due à la COVID-19 que de 0,2 % en moyenne. Les SIPO ont également été inefficaces, ne réduisant la mortalité due à la COVID-19 que de 2,9 % en moyenne. Les études spécifiques sur les NPI ne trouvent pas non plus de preuves générales d'effets notables sur la mortalité due à la COVID-19.

De plus, l'efficacité des confinements fut très controversée puisqu'un certain nombre d'études scientifiques ont montré qu'il n'avait que très peu d'impact sur le taux de mortalité de la Covid et même sur la circulation du virus. - Selon une méta-analyse parrainée par le Johns Hopkins Institute for Applied Economics, les mesures de confinement de la COVID-19 sont un échec total (TrialSite News)

Après le début de la pandémie de COVID-19, un recours sans précédent au confinement obligatoire — défini comme l’imposition d’au moins une intervention non pharmaceutique obligatoire — a eu lieu. Nous effectuons une méta-analyse pour déterminer l’effet de ces confinements sur la mortalité liée à la COVID-19. Notre méta-analyse conclut que les confinements au printemps 2020 ont eu un effet relativement faible sur la mortalité liée à la COVID-19 et est conforme à l’opinion selon laquelle des changements de comportement volontaires, comme la distanciation sociale, ont joué un rôle important dans l’atténuation de la pandémie. Compte tenu des coûts économiques énormes associés aux confinements et de nos conclusions sur les avantages relativement faibles pour la santé, l’efficacité des confinements pendant la pandémie de COVID-19 est remise en question.



La crise actuelle du coronavirus a provoqué une perturbation mondiale majeure qui n’a pas été vécue depuis des décennies. La gestion de crise basée sur le confinement a été mise en œuvre par presque tous les pays, et des études confirmant l’efficacité du confinement peuvent être trouvées à côté des études qui la remettent en question. Dans ce travail, nous avons effectué une revue narrative des travaux qui étudient l’efficacité ci-dessus, ainsi que l’expérience historique des pandémies précédentes et de l’analyse risque-bénéfice basée sur le lien entre la santé et la richesse. Notre objectif était d’en tirer des leçons et d’analyser les moyens d’améliorer la gestion de ces événements à l’avenir. L’analyse comparative des différents pays a montré que l’hypothèse de l’efficacité du confinement ne peut être étayée par des preuves, ni en ce qui concerne la pandémie actuelle de la COVID-19, ni en ce qui concerne la grippe espagnole de 1918 à 1920 et d’autres pandémies moins graves survenues dans le passé. Le coût des confinements en termes de santé publique est élevé : en utilisant le lien connu entre la santé et la richesse, nous estimons que les confinements peuvent coûter 20 fois plus d’années de vie qu’ils n’en économisent. Il est donc suggéré qu’une analyse coûts-avantages approfondie soit effectuée avant d’imposer un confinement pour la COVID-19 ou toute autre pandémie future...

Did Lockdown Work? An Economist’s Cross-Country Comparison ("Le confinement a-t-il fonctionné? Comparaison d’un économiste à l’échelle du pays")

Résumé : J’explore l’association entre la sévérité des politiques de confinement au cours du premier semestre de 2020 et les taux de mortalité. En utilisant deux indices tirés des mesures de la politique du Centre Blavatnik sur le COVID-19 et en comparant les taux de mortalité hebdomadaires de 24 pays européens au cours des premiers semestres de 2017-2020, en abordant l’endogénéité des politiques de deux manières différentes, et en tenant compte du calendrier, Je ne trouve pas d’association claire entre les politiques de confinement et l’évolution de la mortalité.