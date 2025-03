Le côté obscur du désaroi britannique au sujet de la Russie (Substack)

"Churchill a finalement eu l’idée au milieu de 1940, d’acheter aux États-Unis 50 destroyers de la Première Guerre mondiale qui étaient complètement inutiles, et de les échanger, en fait pour des pièces précieuses de l’immobilier de l’Empire britannique. Il a donné aux États-Unis des morceaux des îles des Caraïbes qui étaient nos colonies, il a donné des morceaux de Terre-Neuve et des morceaux de Guyane britannique en échange de 50 destroyers qui étaient tellement inutiles, en fait, qu’aucun n’a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale ... C’était l’une des méthodes que Churchill utilisait pour tenter de rapprocher les États-Unis du bord de la guerre. Une autre méthode qu’il a utilisée était beaucoup plus cynique. Comme il l’a dit à l’ambassadeur Kennedy en juin ou juillet 1942 [je crois que M. Irving s’est trompé ici, que l’année était 1940 et non 1942], Churchill a dit à Kennedy : « Vous voyez : quand Adolf Hitler commence à bombarder Londres et à bombarder des villes britanniques comme Boston et Lincoln, villes avec leurs homologues aux États-Unis, vous les Etatsuniens devront venir, Vous ne voulez pas? Vous ne pouvez pas simplement rester à l’écart et nous regarder souffrir. Mais il savait... que Hitler avait donné des ordres qu’aucune ville britannique ne devait être bombardée. Londres était complètement sous embargo. L’armée de l’air allemande a été autorisée à bombarder les ports et les chantiers navals, mais pas les villes en tant que telles. Et Churchill a été grandement offensé par cela, et il s’est demandé combien de temps encore Hitler pourrait éviter de mener une guerre comme celle-ci. Mais Hitler, comme nous le savons, a continué jusqu’en septembre 1940 sans bombarder aucune ville anglaise. L’embargo est resté en vigueur... Il n’y avait donc aucun moyen que nous puissions entraîner les Etatsuniens de cette façon, à moins que nous ne puissions provoquer Hitler pour le faire. C’est pourquoi, le 25 août 1940, Churchill a donné l’ordre à l’armée de l’air britannique d’aller bombarder Berlin. Bien que le chef du commandement des bombardiers et le chef d’état-major de l’armée de l’air britannique l’aient averti que si nous bombardions Berlin, Hitler pourrait très bien lever l’embargo sur les bombardements des villes britanniques. Et Churchill a juste confirmé, parce que c’était ce qu’il voulait, bien sûr. À 9 h 15 ce matin-là, il a téléphoné personnellement au Bomber Command lui-même pour ordonner le bombardement de Berlin - 100 bombardiers pour aller bombarder Berlin. Et ils sont allés bombarder Berlin cette nuit-là, et Hitler n’a toujours pas bougé. [Churchill] a ordonné un autre raid sur Berlin et cela s’est poursuivi pendant les sept ou dix jours suivants jusqu’à ce que finalement, le 4 septembre, Hitler perde patience et prononce ce fameux discours dans le palais des sports de Berlin où il dit : « Ce fou a bombardé Berlin maintenant sept fois. S’il bombarde encore Berlin, alors je ne m’attaquerai pas seulement à leurs villes, je les anéantirai. ... Un discours très célèbre. Bien sûr, les écoliers allemands sont maintenant informés du discours d’Hitler, on ne leur dit pas ce qui est arrivé en premier. On ne leur dit pas comment cela s’est produit. Churchill a délibérément envoyé des bombardiers pour provoquer des bombardements dans sa propre capitale. Et le lendemain, Churchill a ordonné de bombarder à nouveau Berlin."