"Il s’agit d’une grande affaire pour la partie américaine, à partir des mesures qui ont été prises plus tôt. Un accord-cadre, vous vous en souvenez, et après l’accord-cadre, l’accord complet est élaboré. Maintenant, la partie étatsunienne a offert à notre partie une grande affaire en même temps, leur vision ", a déclaré Zelensky.

Le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a déclaré mercredi que l’Ukraine pourrait signer un accord économique la semaine prochaine ... « Nous avons remis un document complet pour le partenariat économique (qui) est actuellement examiné par les Ukrainiens, et nous espérons aller à des discussions complètes et peut-être même obtenir des signatures la semaine prochaine », a déclaré M. Bessent.

Le 'deal' remanié de Trump avec l’Ukraine est une servitude forcée Article originel : Trump's Rewritten 'Deal' With Ukraine Is Imposed Indentured Servitude Moon of Alabama, 27.03.25

L’offre, voir ci-dessous, est tout sauf une 'offre'.

Zelensky aurait dû signer l’accord-cadre précédent. Cela aurait permis de retarder plus tard la mise en œuvre. Maintenant, il sera pressé de signer les détails.

Le nouveau «big deal at once» est une horreur pour l’Ukraine (traduction automatique):

Une nouvelle version de l’accord sur les minerais entre l’Ukraine et les États-Unis, dans lequel, comme indiqué par ZN.UA, maintenant la partie étatsunienne veut le contrôle non seulement sur l’extraction des métaux des terres rares, mais tous les minerais de l’Ukraine et l’infrastructure associée à leur extraction, prévoit un contrôle étatsunien illimité sur les ressources ukrainiennes et le droit de veto des Etatsuniens sur leur extraction par l’Ukraine. Dans le même temps, les États-Unis n’offrent aucune garantie de sécurité, et un tel monopole devrait être un "paiement" pour l’aide déjà fournie par les États-Unis à l’Ukraine, a déclaré Yaroslav Zheleznyak, député du peuple ukrainien.

. J’ai reçu ce document de nos fonctionnaires hier. Il ne s’agit pas du document final. Et j’espère que la partie ukrainienne exigera et obtiendra des changements importants à ce sujet. Mais le texte que j’ai vu est l’horreur pure. Toutes les 18 sections ... ce n’est plus un mémorandum d’intention cadre (qui était avant la réunion scandaleuse dans le bureau ovale). C’est une affaire très importante et très claire. Et ce n’est pas dans notre direction", a-t-il écrit dans son Télégramme.



Le texte juridique compte 60 (!) pages. Selon Zheleznyak, ses principaux points sont les suivants (traduction automatique) :