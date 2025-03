Le faux cessez-le-feu (Consortium News)

Rien n’aurait pu être plus clair que les conditions répétées de la Russie pour une fin permanente de la guerre, plutôt qu’un cessez-le-feu temporaire : la neutralité de l’Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification, l’inclusion de quatres oblasts russophones au sein de la Fédération de Russie et les traités établissant une nouvelle architecture de sécurité en Europe.

En fin de compte, le «cessez-le-feu» pourrait susciter plus de sympathie pour l’Ukraine. Mais la grande question est de savoir si cela durcira Trump contre la Russie en continuant les livraisons d’armes et le renseignement et peut-être en établissant de nouvelles sanctions contre Moscou.

Tout ce que cela ferait, cependant, est de prolonger la mort et la destruction. Sans la participation directe de l’OTAN à la guerre contre la Russie, qui risquerait l’anéantissement nucléaire, le résultat de la guerre est certain. À cause de cela, Trump pourrait reprendre la pression sur Zelensky pour qu'il abandonne définitivement.



La balle est maintenant dans le camp de Trump.

Le déroulement de ce conflit qui dure depuis trois ans depuis l’intervention russe montre clairement que plus longtemps l’Ukraine essaie de se battre, pire sera son accord, peu importe le nombre de points de relations publiques qu’elle pourrait gagner en cours de route.





* Joe Lauria est rédacteur en chef de Consortium News et ancien correspondant à l’ONU pour le Wall Street Journal, le Boston Globe et d’autres journaux, dont la Gazette de Montréal, le London Daily Mail et The Star of Johannesburg. Il était un journaliste d’investigation pour le Sunday Times de Londres, un reporter financier pour Bloomberg News et a commencé son travail professionnel en tant que journaliste indépendant de 19 ans pour The New York Times. Il est l’auteur de deux livres, A Political Odyssey, avec le Sénateur Mike Gravel, préface de Daniel Ellsberg; et How I Lost By Hillary Clinton, préface de Julian Assange.