Le génocide en Algérie au XIXe siècle (Journal of Genocide Research)

Alors que la colonie française d’Algérie était connue pour avoir été un lieu violent, les historiens ont rarement comparé les spécificités et les contours de sa culture violente à ceux d’autres colonies de colons du XIXe siècle comme l’Australie et l’Amérique. Cet article de revue demande pourquoi cela a été le cas et s’il est possible que les nouvelles définitions du génocide qui ont émergé de l’étude des autres colonies ne soient pas appliquées à l’Algérie. Elle soutient que les qualités systématiques de la violence organisée française, principalement sous forme de massacres dits « razzias », ont été sous-estimées et que le cas algérien mérite d’être étudié par des spécialistes du génocide fonctionnalistes et intentionnalistes. relier les littératures exterminationnistes françaises à la pratique des massacres dans la colonie, une série d’histoires récentes de l’Algérie ont suggéré que les littératures traditionnelles sous-estimaient la portée et les effets de la violence française sur les peuples autochtones d’Algérie... Lire la suite



Références :

- Ben Kiernan, Blood and soil: a world history of genocide and extermination from Sparta to Darfur (Yale: Yale University Press, 2007), pp. 364–374.

- Leo Kuper, ‘Genocide: its political use in the twentieth century’, in Alexander Laban Hinton (ed.), Genocide: an anthropological reader (Oxford: Blackwell, 2002), p. 51.

A key critical reading of Le Cour Grandmaison can be found in Gilbert Meynier and Pierre Vidal-Nacquet, ‘Coloniser, exterminer: des vérités à bonne dire à l'art de la simplification idéologique’, Esprit (December 2005), pp.162–177. See also Stephen Howe, ‘Colonising and exterminating: memories of imperial violence in Britain and France’, Histoire@politique (May/August 2011), available at: http://www.histoire-politique.fr/documents/11/pistes/pdf/HP11_Howe_pdf_260510.pdf.

- William Gallois, A history of violence in the early Algerian colony (London: Palgrave Macmillan, 2013).

- Quoted in A. Dirk Moses, ‘Genocide and settler society in Australian history’, in Moses (ed.), Genocide and settler society: frontier violence and stolen Indigenous children in Australian History (New York: Berghahn Books, 2004), p. 29.

- A. Dirk Moses, ‘Empire, colony, genocide: keywords and the philosophy of history’, in Moses (ed.), Empire, colony, genocide: conquest, occupation, and subaltern resistance in world history (New York: Berghahn Books, 2008), p. 24.

- Donald Denoon, Settler capitalism: the dynamics of dependant development in the southern hemisphere (Oxford: Oxford University Press, 1983), p. 26; Patrick Wolfe, ‘Structure and event: settler colonialism, time, and the question of genocide’, in Moses, Empire, colony, genocide, pp. 102–132.

...