Le Jt de France 2 participe-t-il aussi à l'effort de guerre ?

Dans le contexte de la menace russe brandit par Macron et relayé à tout va par les médias du PAF pour renforcer l'effort de guerre et le réarmement français, le Jt de 20h de la chaîne publique France 2 du mardi 18.03.25 a diffusé quatre mini-reportages ayant trait à la défense et l'armée française.



Le premier porte sur l'engagement des jeunes Français dans l'armée. Un reportage quelque peu complaisant et peu critique au point que certains mal intentionnés pourraient y voir une antenne médiatique du SIRPA. Voilà comment est annoncé le reportage par la présentatrice :



"Le magazine du 20h se penche ce soir sur notre armée. Une armée qui va devoir prendre une nouvelle dimension dans un monde de moins en moins sûr oû l'Europe n'est plus assurée du soutien américain et qui fait face à la menace russe. Le gouvernement cherche comment financer cette armée. Il va devoir aussi recruter. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes qui s'engagent à 20 ans."



1. France : ces jeunes qui s'engagent dans l'armée Face à la menace russe et à l'incertitude du soutien américain depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'armée française cherche à recruter. Mardi 18 mars, France 2 est allée à la rencontre des jeunes qui s'engagent. Au large des Philippines, le porte-avion Charles de Gaulle participe à des exercices militaires aux côtés de l'armée américaine. Ethan, 18 ans, est barreur dans la marine. Il est chargé de maintenir le cap du navire de 42 000 tonnes. "Me dire que je conduis un énorme bateau alors que je n'ai pas encore le permis, c'est un peu incroyable", confie-t-il.

16 000 jeunes s'engagent chaque année

Corentin s'est également engagé dans l'armée de terre à 18 ans, après le lycée. Il est actuellement chef de char et a déjà effectué à plusieurs missions à l'étranger. "On doit apprendre à vivre en communauté, quand on est sur le terrain", raconte le maréchal des logis-chefs Corentin, membre du premier régiment de chasseurs. Désormais il contribue à former les 16 000 jeunes qui rejoignent l'armée chaque année. Beaucoup de jeunes qui s'engagent n'ont que le baccalauréat et cherchent aussi à se former à un métier.