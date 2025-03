Le plan de Trump pour la réserve stratégique en crypto-monnaies a appelé un 'nouveau niveau de corruption' (Common Dreams)

Le plan de Trump pour la réserve stratégique en crypto-monnaies appelle un 'nouveau niveau de corruption'

Article originel : Trump Plan for Strategic Crypto Reserve Called a 'New Level of Corruption'​

Common Dreams, 02.03.25

"L’administration a clairement fait savoir qu’il n’y avait aucune limite à ce qu’elle était prête à donner à l’industrie de la crypto, quels que soient les coûts pour les contribuables, les investisseurs ou le système financier dans son ensemble."





L’annonce faite dimanche par le président des États-Unis, Donald Trump, des noms des actifs numériques qu’il prévoit d’inclure dans unLa réserve nationale de crypto-monnaie à établir était considérée comme son dernier cadeau corrompu à une industrie qui a injecté des dizaines de millions de dollars dans l’élection de 2024 et l’inauguration de Trump.

Dans un billet publié sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, Trump a écrit que la nouvelle réserve inclura Bitcoin, Ether, XRP, Solana et Cardano.

« Je ferai en sorte que les États-Unis soient la capitale mondiale des crypto-monnaies », a écrit Trump, dont la récente incursion dans les crypto-monnaies a été une aubaine pour lui et sa famille — et un désastre pour de nombreux petits investisseurs.

Le New York Times a indiqué lundi que « on ne sait toujours pas comment une telle réserve fonctionnerait ni quand elle serait introduite, même si un projet de loi d’auteur républicain au Sénat ordonnerait au gouvernement d’acheter un million de bitcoins — d’une valeur d’environ 92,6 milliards de dollars aux prix actuels — sur cinq ans. »



.. Lire la suite