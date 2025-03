Le rapport "biaisé" de l’ONU sur le Nicaragua ignore les victimes de la violence de l’opposition soutenue par les États-Unis (The GrayZone)

Le rapport "biaisé" de l’ONU sur le Nicaragua ignore les victimes de la violence de l’opposition soutenue par les États-Unis

Article originel : ‘Biased’ UN report on Nicaragua ignores victims of US-backed opposition violence

Par John Perry

The GrayZone, 05.03.25

Un nouveau rapport de l’ONU s’appuie sur un agent financé par le gouvernement étatsunien, Felix Maradiaga, qui a aidé à fomenter le violent coup d’État de 2018 pour destituer le président Daniel Ortega en 2018. Pourtant, les « experts » de l’ONU ont refusé d’interviewer les nombreux Nicaraguayens enlevés et torturés par l’opposition... Lire la suite