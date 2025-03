Le tournant : les crimes de guerre de Trump "L'enfer se déchaînera" (Mondoweiss)

Le tournant : les crimes de guerre de Trump

Article originel : The Shift: Trump’s war crimes

Par Michael Arria

Mondoweiss.net, 20.03.25





Les responsables israéliens affirment que l’administration Trump leur a donné le feu vert pour rompre le cessez-le-feu et reprendre les attaques contre Gaza. Et les récents crimes de guerre des États-Unis ne se sont pas limités à la Palestine.

Donald Trump à un événement des Nations Unies sur la liberté de religion le lundi 23 septembre 2019, au siège des Nations Unies à New York (photo : Shealah Craighead / Maison-Blanche) Donald Trump à un événement des Nations Unies sur la liberté de religion le lundi 23 septembre 2019, au siège des Nations Unies à New York (photo : Shealah Craighead / Maison-Blanche)

Mardi, le gouvernement israélien a brisé le cessez-le-feu et a recommencé à bombarder Gaza. Les attaques ciblaient un certain nombre de résidences, tuant au moins 400 personnes, dont la plupart étaient des enfants. Dans un reportage de la ville de Gaza, Hani Mahmoud d’Al Jazeera a déclaré que l’hôpital Al-Ahli avait été submergé par des victimes massives et que des familles entières arrivaient mortes. « Les attaques de la nuit dernière prouvent une fois de plus qu’il n’y a pas d’endroit sûr à travers Gaza », a déclaré Mahmoud. « Les gens étaient retournés dans des maisons bombardées et des centres d’évacuation, pensant qu’ils seraient en sécurité grâce au cessez-le-feu, mais ce n’était pas le cas. Ils ont été tués à l’intérieur même de ces lieux. » « Les forces israéliennes ont signé un arrêt de mort pour des enfants palestiniens à Gaza alors qu’elles mènent des attaques incessantes, continuent de détruire l’infrastructure civile et empêchent toute aide humanitaire d’atteindre les Palestiniens dans le besoin ». a déclaré Ayed Abu Eqtaish de Defense for Children Palestine dans un communiqué. « Il s’agit d’un véritable génocide ».

Sur notre site, Tareq Hajjaj a parlé d’un enfant qui avait vu sa mère brûler jusqu’à la mort avant de mourir lui-même : Mardi soir, dans la région de Qarara, à l’est de Khan Younis dans le sud de Gaza, les frères Muhammad et Ibrahim Hamidi ont décidé de prendre leurs enfants et de fuir vers un endroit moins dangereux à l’est de la ville. Le bruit des tirs de chars qui ont éclaté près de chez eux après une nuit brutale de bombardements et de tirs sans relâche les a poussés à se diriger vers la région de Mawasi, à Khan Younis, la même bande côtière qui avait servi de « zone de sécurité » pendant toute la guerre. Les frères sont arrivés et ont installé leurs tentes. En pleine nuit, Muhammad a entendu le bruit des bombardements. Il est sorti de sa tente, à des centaines de mètres de son frère Ibrahim. Il se précipitait vers le bruit des bombes pour aider les personnes qui avaient été frappées — un phénomène courant à Gaza —, mais il ne s’attendait pas que la tente bombardée appartienne à son frère. « Je me suis enfui, pensant que les bombardements avaient peut-être ciblé une famille que nous connaissons. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé mon frère étendu sur le sol, couvert de sang, et sa femme tenant leur enfant, tous deux en feu », a déclaré Muhammad Hamidi à Mondoweiss. « Mon neveu était allongé par terre, blessé à la tête et au dos, et il regardait sa mère. Elle était engloutie dans les flammes avec son petit frère. Mon neveu tourne alors la tête vers son père, qui saignait après que le missile ait frappé sa tête. » Avec une profonde tristesse, Muhammad dit que dans ses derniers moments, son neveu de trois ans a regardé sa mère et son frère brûler. « L’enfant était impuissant », a-t-il dit.

Les responsables israéliens disent que le pays a reçu la permission de l’administration Trump d’attaquer Gaza. « Tous ceux qui cherchent à terroriser non seulement Israël, mais aussi les États-Unis d’Amérique, verront un prix à payer », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt sur Fox News. « L’enfer se déchaînera » À peine deux semaines avant les bombardements, Trump a publiquement exigé que le Hamas libère tous les otages ou fasse face à l’anéantissement. « J’envoie à Israël tout ce dont il a besoin pour terminer le travail, pas un seul membre du Hamas ne sera en sécurité si vous ne faites pas ce que je dis », a-t-il publié sur Truth Social. Le Hamas insiste sur le fait qu’il a respecté les termes de l’accord initial et qu’Israël avait décidé de se retirer de la deuxième phase des négociations. « Le Hamas a adhéré à l’accord jusqu’au dernier moment et était désireux de le poursuivre, mais Netanyahou, cherchant une issue à ses crises internes, a préféré rallumer la guerre aux dépens du sang de notre peuple », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Israël a continué à tuer des Palestiniens depuis que le cessez-le-feu a été négocié, mais le carnage de cette semaine place fermement les empreintes de Trump sur le génocide aux côtés de celles de Biden. Le feu vert de l’administration n’a pas seulement entraîné des centaines de morts, il a aussi sapé le processus de négociation et ouvert la porte à d’autres calamités. J’ai vu des commentaires suggérant que Trump est égaré par Netanyahu, ou forcé dans une guerre plus large qui va contre ses propres intérêts. Un exemple est une publication de Jon Hoffman, membre du Cato Institute. « En cédant l’initiative à Netanyahu, Washington s’est enfermé dans un cycle de politiques contraires aux intérêts étatsuniens », écrit-il. « Le soutien étatsunien à la politique israélienne a poussé le Moyen-Orient au bord d’une guerre régionale à plusieurs reprises depuis le début de la guerre à Gaza, ce qui a entraîné une position de guerre durable des États‐Unis dans la région, sans qu’aucun objectif politique ou militaire plausible ne soit poursuivi. Les troupes étatsuniennes au Moyen-Orient ont été sous le feu à maintes reprises, et Washington a dépensé des milliards de dollars des contribuables dans des opérations militaires israéliennes et étatsuniennes, toutes échouant à atteindre leurs objectifs tout en produisant de nouveaux problèmes dans leur sillage. Subventionner indéfiniment les aspirations irréalistes d’Israël est stratégiquement imprudent pour les États-Unis. »

La plupart de ce que dit Hoffman est sans aucun doute vrai, mais ce qui constitue des « objectifs politiques ou militaires plausibles » sous le régime Trump est un débat ouvert. Peu de temps après l’élection de Trump, j’ai demandé à Mouin Rabbani, coéditeur de Jadaliyya et membre du Centre pour les études sur les conflits et l’aide humanitaire : Nous ne devrions pas seulement chercher des changements dans la politique étatsunienne, mais aussi nous concentrer sur les continuités. Si l’on examine les principales initiatives prises par Trump au cours de son premier mandat, bon nombre d’entre elles peuvent être considérées comme le point culminant logique des administrations passées. Ils se sont souvent appuyés, par exemple, sur une loi du Congrès préexistante et bipartite. De même, Biden a simplement repris là où Trump s’était arrêté. Je pense que la discussion que nous avons eue sur l’annexion en est une bonne indication. Deuxièmement, je pense que Aaron Lund de la Century Foundation a récemment fait un point très perspicace, qu’étant donné la nature chaotique qui est légitimement attendue de la prochaine administration, La politique peut très bien être faite par des personnes nommées à divers portefeuilles plutôt que d’être dirigée de façon centrale depuis la Maison-Blanche. Ici, cela devient intéressant, bien sûr, parce que la coalition de Trump se compose de différents groupes d’intérêt. Il y a la foule d’Adelson, les sionistes chrétiens, les isolationnistes. Il sera donc intéressant de voir si cela débouche simplement sur un chaos total, ou s’il en résulte finalement quelque chose qui peut même être considéré comme une politique cohérente, et nous devrons alors voir ce que c’est.

Yémen Les récents crimes de guerre des États-Unis ne se limitent pas à Gaza. Le week-end dernier, Trump a ordonné des attaques contre le Yémen, un pays déjà déchiré par la guerre. Dans un billet publié sur Truth Social, le président a affirmé que les Ansar Allah, également appelés « les Houthis », sont « financés par l’Iran ». Trump n’a pas mentionné Israël, mais les attaques sont survenues quelques jours après qu’Ansar Allah a annoncé le retour d’un blocus naval ciblant des navires israéliens. Le ministère yéménite de la Santé indique que plus de 50 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes étatsuniennes et plus de 100 blessées. « La majorité d’entre eux étaient des enfants et des femmes », a déclaré un responsable du ministère de la Santé à Drop Site News. « Les scènes filmées à l’intérieur de l’hôpital de Saada ont révélé un environnement chaotique, avec du personnel médical poussant des personnes blessées, y compris des enfants et des femmes, sur des civières dans les hôpitaux et à travers les couloirs », a écrit le journaliste Shuaib Almosawa dans la même pièce. « Des enfants grièvement blessés hurlaient, certains avec le visage ensanglanté et brûlé. D’autres ont été recouverts de poussière et de sang, ce qui laisse à penser qu’ils avaient été retirés des décombres. Quelques petites victimes ont été carbonisées au point de ne plus être reconnaissables. » Trump dit que les attaques ont été en réponse à Ansar Allah qui a attaqué des navires de la marine étatsunienne dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, ce qui était une réponse au soutien des États-Unis pour le génocide à Gaza.

En réponse à la décision de Trump, Ansar Allah a annoncé qu’ils ont lancé des missiles sur l’USS Harry Truman et d’autres navires. Les États-Unis affirment qu’aucun de leurs navires n’a été touché. « Nous affirmons que cette agression ne dissuadera pas le peuple yéménite de continuer à soutenir la Palestine et d’accomplir ses devoirs religieux et humanitaires en soutenant le peuple de Gaza, sa résistance et ses combattants héroïques », a déclaré Ansar Allah dans un communiqué. Il s’agit probablement d’un petit détail dans le schéma d'actions illégales actuellement menées par l’administration Trump, mais il est inconstitutionnel pour le président de se livrer à des actes de guerre sans l’autorisation du Congrès. Vous avez déjà vu un bon nombre de démocrates (et même des républicains à l’ancienne) critiquer ce genre de choses, mais il n’y a pas grand chose à dire sur ce front. À The Intercept, Aida Chavez a un message attirant l’attention sur le silence. « À Washington, la reprise de la guerre au Yémen pourrait aussi créer une situation délicate pour les démocrates », écrit Chavez. « Auparavant, l’opposition démocrate à la participation des États-Unis à la guerre n’avait pas balayé le parti, mais était une force croissante. Au cours du premier mandat de Trump, les démocrates étaient fermement opposés à l’appui des États-Unis à la coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui bombardait le Yémen et ont adopté la résolution sur les puissances bellicistes yéménites dans les deux chambres du Congrès avec un soutien bipartite. »