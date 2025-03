Les chances d’une récession ont grimpé à 35% alors que Trump intensifie sa guerre commerciale (Common Dreams)

Les chances d’une récession ont grimpé à 35% alors que les tarifs du « Jour de la libération » de Trump se profilent

Article originel : Chances of a Recession Hiked to 35% as Trump's 'Liberation Day'​ Tariffs Loom

Common Dreams, 31.03.25

« N’utilisez pas son terme « jour de libération »! Appelez-le la guerre commerciale dévastatrice de Trump! Il a causé un maximum d’incertitude, susceptible de conduire l’économie américaine à un quasi-arrêt », a écrit un économiste.



Alors que le président des États-Unis, Donald Trump, s’apprête à dévoiler une autre série de tarifs cette semaine et que les observateurs mettent en garde contre une éventuelle « stagflation ». le géant de Wall Street Goldman Sachs a publié dimanche une note de recherche prédisant que la probabilité d’une récession dans les 12 prochains mois se situe à 35%, en hausse par rapport à 20%...Lire la suite