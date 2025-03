Résumé : L’enquête sur l’Agence Française de Développement (AFD) révèle une gestion opaque et dispendieuse, marquée par un siège parisien surdimensionné de 920 millions d’euros (18 500 €/m², bien au-dessus du marché), critiqué comme inutile et anti-écologique, malgré les engagements de l’Accord de Paris. Les salaires des 2 650 employés ont grimpé à 84 000 € annuels en 2023 (+12 % depuis 2021), dépassant largement les moyennes régionales. les projets font montre de mécanismes opaques avec des détournements possibles : L’AFD finance des « avant-projets » coûteux sans résultats concrets, des contrats de désendettement (C2D) effaçant des dettes au détriment des contribuables français, des intermédiaires incompétents et des commissions nombreuses et potentiellement occultes aggravent les dérives, suggérant que les dirigeants en aient connaissance ou qu'ils soient complicité sous diverses formes. Par exemple à Madagascar, avec le téléphérique d’Antananarivo (152 millions d’euros), le stade de Tananarive (77 millions de dollars, inondé et inutilisable) ou la voie express Antananarivo-Toamasina (1,3 milliard de dollars pour 80 km sur 260), qui sont coûteux, mal conçus et potentiellement détournés, avec des intermédiaires douteux.

Sous couvert de vernis : le manque de transparence. Une demande de transparence de France-Soir du 22 février 2025 reste sans réponse un mois plus tard, l’AFD renvoyant à des délais administratifs (CADA), ce qui contraste avec ses engagements publics de clarté.

En synthèse : l'enquête met à jour une gestion dispendieuse et opaque de l'AFD, avec des projets immobiliers et internationaux coûteux, mal conçus ou détournés, financés par les contribuables français, sous la direction de Rémy Rioux, accusé de privilégier prestige et réseaux au détriment de l'intérêt public et du développement durable. Un audit plus approfondi est nécessaire notamment avec les chiffres, encore faut-il que l'AFD les donne ou que la CADA confirme la demande...