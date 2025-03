Les documents déclassifiés sur l'affaire Epstein par l'administration Trump devraient être caviardés (Consortium News)

Il semble y avoir une bonne chance que Trump et son peuple aient conclu qu’il y a une ligne fine entre attaquer l’État profond et le suivre.

Il y a onze jours, la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, annonçait que son bureau allait bientôt rendre publics les dossiers liés à l’empire apparemment tentaculaire du vice que Jeffrey Epstein dirigeait depuis de nombreuses années — un scandale qui a fait couler le sang au niveau de la sensibilisation du public ou juste en dessous pendant plus d’une décennie.

Ce qui suivit le considérable roulement de tambour de Bondi fut 200 pages de rien de nouveau. Au milieu de son embarras croissant alors que la publication de son document échouait, Bondi a cité un lanceur d’alerte du F.B.I. pour affirmer qu’elle avait été induite en erreur par le bureau local de l’agence à New York.

La lanceure d'alerte a affirmé que le bureau de New York avait gardé des milliers d’autres documents liés à Epstein. Bondi a alors juré d’obtenir la cache cachée et de renvoyer ceux qui l’avaient retenue au mépris de son ordre.

Maintenant, il y a plus. Lundi, Bondi a annoncé triomphalement sur Fox News que des milliers de documents non publiés et d’autres formes de preuves pertinentes à l’affaire Epstein ont enfin été livrés à son bureau au ministère de la Justice.

En même temps, elle a admis que ces nouveaux dossiers seront caviardés avant d’être rendus publics — pour des raisons qui incluent, comme elle l’a dit de façon un peu sinistre, des raisons de « sécurité nationale ».



Que s’est-il passé alors ?

Il est important de considérer cette tournure bizarre des événements comme plus qu’une guerre bureaucratique intestine. Il se peut que nous soyons en présence d’une tentative honnête de l’administration Trump de faire connaître le cas Epstein dans le cadre de son nettoyage du FBI profondément corrompu.

Mais il se peut que nous examinions plutôt les limites de l’engagement du régime Trump en matière de divulgation et de transparence.

Bondi a-t-elle couru tête baissée dans l’État profond, toujours aussi résistant, sans jamais relâcher sa détermination à faire obstacle à Trump et à son peuple comme il l’a fait pendant son premier mandat ? Le président Trump est-elle maintenant mise au courant — comme nous tous — que les mêmes organes de pouvoir secret qui ont lancé le Russiagate contre Trump il y a tant d’années vont maintenant tenir le coup, en s’opposant à chaque ordre donné par Trump ou ses hauts fonctionnaires ?

C’est ce qui semble être le cas. Mais ces événements récents donnent une image floue. Il semble y avoir une bonne chance que Trump et son peuple aient conclu qu’il y a une ligne fine entre attaquer l’État profond et le suivre.

Pour changer la donne, est-ce que tout cela n’était qu’une manœuvre de relations publiques qui a mal tourné en raison de l’incompétence du haut responsable du ministère de la Justice, sauvé à la dernière minute par un lanceur d’alerte ? Si Mme Bondi savait que la première série de documents était un document insignifiant de 200 pages, pourquoi a-t-elle exagéré leur divulgation lors d’une publicité télévisée nationale la nuit précédant leur publication?

Pourquoi ne pas se plaindre qu’on lui ait donné des miettes, préparant le public à ce qui allait arriver? Ne connaissait-elle pas encore suffisamment l’affaire Epstein pour se rendre compte que ces documents étaient publics depuis des années? Ou était-elle intentionnellement trompeuse pour une autre raison ?

Il est possible que Trump et son cercle utilisent l’affaire Epstein pour prendre le contrôle des institutions internes qui s’opposaient à lui — non pas dans un souci de justice ou de transparence, mais simplement pour exercer une autorité administrative et bureaucratique.

La reconnaissance de Bondi à Hannity que tous les documents liés à Epstein jugés comme compromettant la « sécurité nationale » seront désinfectés est un clignotant orange du genre qui devrait clignoter chaque fois que nous entendons des invocations de « sécurité nationale ».

Il se peut que Trump et son cabinet soient après tout déterminés à protéger — ironie du sort — la réputation de l’appareil de renseignement, ainsi qu’un large éventail de ploutocrates, et le plus grand allié des États-Unis, selon Trump, Bondi et le reste du cabinet : Israël.

Considérons : quelles questions de « sécurité nationale » nécessiteraient une rédaction à l’égard d’un trafiquant sexuel décédé ou de ses victimes mineures, à moins que notre gouvernement ou des alliés proches aient été impliqués dans ledit réseau de traite sexuelle ?... Lire la suite