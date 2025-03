Les "Informés du matin" de France Tv info reviennent sur la visite de Bardella-Maréchal Le Pen en Israël, rien sur le nettoyage ethnique en cours

Ce matin (25.03.25) à 09h00 le magazine de France TV info "Les informés du matin" a fait son actu (après être revenu sur les derniers développements de l'affaire du petit Emile) sur la visite de Bardela et Maréchal-Le Pen en Israël en débattant sur le caractère présumé antisémite ou non du Rassemblement national tout en éludant soigneusement de parler du nettoyage ethnique en cours en Israël.

Le thème Jordan Bardella et Marion Maréchal en Israël : Jordan Bardella et Marion Maréchal sont invités à la conférence internationale de lutte contre l’antisémitisme qui se déroule aujourd’hui à Jérusalem. Ils ont été invités par des responsables de l’extrême droite israélienne. Ce voyage est-il un événement inédit qui marque une vraie rupture ou est-il une instrumentalisation qui suscite le malaise auprès des Français juifs comme en Israël ? Le RN a-t-il vraiment rompu avec l’antisémitisme et avec l’héritage de Jean-Marie Le Pen ?

Mais d'aucuns diront que ce n'était pas la thématique abordée. On remarquera que la façon de présenter le sujet présuppose que les Juifs sont assimiliables à Israël et à son gouvernement d'extrême droite. Discutable ! Le fait de se rallier à Israël et à son gouvernement d'extrême droite montre-t-il un non antisémitisme ?



A noter que le flash d'actualité de 09h00 précédant les "Informés du matin" portait sur

1.- l'affaire du petit Emile,

2.- un mineur poignardé en Essone,

3.- le procès Depardieu,

4.- rassemblement après l'agression d'un rabin

5.- le Pentagone qui transmet par accident le plan d'attaque contre les Houthis à un journaliste Et la présentatrice de conclure : "Voici pour l'essentiel de l'actualité nationale et internationale". Rien sur le conflit israélo-palestinien ni à Gaza, ni en Cisjordanie au flash de 09h00.



Le fil info de 09h15 portait sur l'affaire du petit Emile

Marche silencieuse contre l'antisémitisme après l'agression

les employés de la banque société générale en grève

le Royaume-Uni et la France prêtent à envoyer des troupes sur le terrain en Ukraine

les Bleus s'en sortent bien au master 1000 de tennis à Miami

Sur le site des "Informés du soir" de France Info Tv voici les titres qui étaient mis en exergue le lundi 24.03.25 :

- Montée de l'antisémitisme en France, Darmanin veut expulser les détenus étrangers, ouverture du procès Depardieu... Les informés de franceinfo du lundi 24 mars 2025

Agression du rabbin d'Orléans, LFI pointée du doigt. L'antisémitisme ne menace pas seulement les Juifs, mais "l'ensemble de notre socle républicain", a mis en garde dimanche sur BFMTV Yonathan Arfi, le président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) au lendemain de la violente agression du rabbin d'Orléans.

Assiste-t-on à un black out dans l'émission Les Informés de France Info sur le nettoyage ethnique en cours en Israël par le gouvernement d'extrême droite au pouvoir qui reçoit actuellement Bardela - Maréchal-Le Pen ? Et plus généralement qu'en est-il de l'information des cerveaux disponibles sur les chaînes du service public et du P.A.F en général ?



Le Jt de France 2 à 08h00 revenait sur

- l'affaire du petit Emile

- la rixe dans l'Essone qui a coûté la vie à un adolescent

- la grande distribution va lancer le logo origine des produits

- préavis de grève à la SNCF

- fuite des plans mîlitaires étatsuniens divulgués par erreur

- vente aux enchères d'un yacht de luxe

- les bus à l'arrêt faute d'assurance

- la météo



Puis télématin revient avec les thématiques suivante s:

- sports : les courses de l'impossible

- Antisémitisme un nouveau cap franchi

- Santé : effacer les tatouages

- Emma. Tout feu tout flamme

- les secrets de Dépêche mode

- Immanquable. Nos prnoms ont une histoire / la tendance du "coiffé-décoiffé"



Puis retour sur l'actualité :

- Mort du petit Emile. Les parents en garde à vue

- Rixe mortel dans l'Essone

- Bardella Maréchal - visite inédite en Israël

Le présentateur en chef déclare "Jordan Bardella s'envole pour Israël. C'est vraiment une des images politiques que l'on va suivre aujourd'hui... C'est une grande première, c'est même un tournant dans l'histoire du Rassemblement national"

- Grèves SNCF. Pâques et les ponts menacés

- Zeus. Le cheval des JO prend la pose à Lyon

- La météo.