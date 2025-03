Les manifestations se multiplient contre la détention de Mahmoud Khalil. Près de 100 personnes du groupe Jewish Voice for Peace ont été arrêtées dans la Trump Tower (WSWS)

Les manifestations se multiplient contre la détention de Mahmoud Khalil. Près de 100 personnes sont arrêtées dans la Trump Tower

Par Patrick Martin

WSWS, 14.03.25





Participez à la réunion publique en ligne de l'IYSSE « Libérez Mahmoud Khalil! », samedi avec le Comité de base des éducateurs. Cliquez ici pour vous inscrire.

Des manifestants du groupe Jewish Voice for Peace protestent à l'intérieur de la Trump Tower en soutien à l'étudiant diplômé de Columbia Mahmoud Khalil, jeudi 13 mars 2025, à New York. [AP Photo/Yuki Iwamura]

Près de 100 manifestants du groupe antisioniste Jewish Voice for Peace ont été arrêtés jeudi après avoir rempli le hall de la Trump Tower à New York pour demander la libération de l'activiste palestinien Mahmoud Khalil. L'ancien étudiant diplômé de Columbia a été arrêté devant son domicile de Manhattan par des agents de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans la nuit de samedi à dimanche. Jeudi également, l'université de Columbia, qui entretient des liens étroits avec le Parti démocrate, a suspendu, expulsé ou révoqué les diplômes de 22 étudiants ayant participé aux manifestations contre le génocide de Gaza l'année dernière. Cette mesure exceptionnelle a été prise le jour même où une lettre de la Maison-Blanche a exigé des mesures disciplinaires comme « condition préalable » à des négociations sur « la poursuite des relations financières de l'université de Columbia avec le gouvernement des États-Unis ». Des reportages indiquent également que des agents de l'ICE se sont rendus dans d'autres résidences du quartier de l'université de Columbia, à la recherche d'autres cibles à placer en détention. La détention de Khalil a suscité une indignation grandissante à New York, dans toute l'Amérique et dans le monde entier. Plus de 3 millions de personnes ont signé une pétition en ligne demandant la libération de Khalil, et une collecte de fonds en ligne pour sa défense juridique a dépassé son objectif de 250 000 dollars mercredi et est maintenant sur le point de le doubler. Khalil a été arraché aux bras de sa femme, enceinte de huit mois, et transporté par avion à 1300 kilomètres de là jusqu'à une prison privée en Louisiane. Pendant près d'une demi-journée, ni sa femme ni ses avocats n'ont su où il se trouvait : Khalil avait effectivement été fait « disparaitre » par la Gestapo de l'immigration de l'administration Trump. L'ICE a refusé d'autoriser les avocats de Khalil à avoir un contact approprié avec lui jusqu'à ce qu'un juge fédéral le leur ordonne mercredi. Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a été confirmé à l'unanimité par le Sénat américain au début de l'année, ont clairement indiqué que Khalil n'avait pas été arrêté pour avoir commis un crime, mais pour avoir exprimé des opinions qui le mettaient en désaccord avec la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient. Trump a donné le feu vert au gouvernement de Netanyahou pour « nettoyer » la population palestinienne de la bande de Gaza et recoloniser la région. Lors de la manifestation à la Trump Tower, environ 300 manifestants de Jewish Voice for Peace ont commencé à remplir le hall d'entrée du bâtiment à l'heure du déjeuner. Ils ont ensuite enlevé leurs manteaux pour montrer des T-shirts rouges portant des slogans antisionistes et antigénocide, dont « Les Juifs disent : arrêtez d'armer Israël », « Les Juifs disent : libérez Mahmoud et libérez la Palestine », « Pas en notre nom » et «Combattez les nazis, pas les étudiants ». Le service de sécurité de la Trump Tower a appelé la police de New York, et le chef John Chell a personnellement supervisé le déploiement de dizaines de policiers, tandis que les ordres de cesser la manifestation et de se disperser étaient diffusés par les haut-parleurs de l'immeuble. Près de la moitié des manifestants ont décidé de rester sur place et de se faire arrêter afin de manifester publiquement leur soutien à Mahmoud Khalil. Ils ont été arrêtés, menottés par des liens en plastique et embarqués dans des fourgons de police et dans un bus de la ville afin d'être placés en détention pour des délits mineurs.

Selon un communiqué de Jewish Voice for Peace, les manifestants comprenaient des rabbins, des descendants de survivants de l'Holocauste, ainsi que des fonctionnaires et des célébrités. S'adressant à la presse, Jane Hirschmann, petite-fille et nièce de victimes de l'Holocauste, a déclaré : L'enlèvement de Mahmoud Khalil par le régime Trump est une preuve supplémentaire que nous sommes au bord d'une prise de pouvoir totale par un régime autoritaire. En tant que Juifs de conscience, nous connaissons notre histoire et nous savons où cela nous mène. C'est ce que font les fascistes lorsqu'ils consolident leur pouvoir. L'actrice Debra Winger faisait partie des personnes arrêtées. Elle a déclaré à l'Associated Press : Je ne fais que défendre mes droits et je défends Mahmoud Khalil, qui a été enlevé illégalement et emmené dans un lieu tenu secret. Cela ressemble-t-il à l'Amérique selon vous ? James Schamus, professeur à l'université de Columbia et de confession juive, a déclaré au New York Times que l'affirmation selon laquelle le campus était « en quelque sorte un foyer d'intolérance antisémite » était ridicule. Il a déclaré : Nous savons tous plutôt que Columbia est un foyer d'étudiants qui élèvent leur voix et leur conscience pour protester contre les politiques inhumaines imposées par ce régime.