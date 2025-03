Mahmoud Khalil est un prisonnier politique palestinien, et il n’est pas le premier aux États-Unis.

Article originel : Mahmoud Khalil is a Palestinian political prisoner, and he is not the first in the U.S.

Mondoweiss.net, 19.03.25



La détention de Mahmoud Khalil fait suite à des décennies de harcèlement ciblé, d’emprisonnement et de déportation d’étudiants, d’universitaires et de dirigeants communautaires palestiniens aux États-Unis... Lire la suite