Malgré la polémique autour du présumé racisme et antisémitisme de l'actrice principale, le film "Emilia Perez" obtient 7 césars

La Star d'‘Emilia Pérez' s’excuse après la résurgence d’une série de ses vieux tweets racistes

Article originel : ‘Emilia Pérez’ Star Apologizes After A Slew Of Her Old Racist Tweets Resurface

Huffington Post, 31.01.25

Karla Sofia Gascón, nominée aux Oscars, a publié de nombreux tweets dénigrant les Musulmans, les Juifs, George Floyd et d’autres.