Massacre à caractère génocidaire de civils alaouites. Mediapart fait le service minimum, les Jts de 13h et 20h de France 2 et TF1 ne l'ont même pas évoqué dans leurs titres à la Une le 08.03.25 ni le 07.03.25

Le journaliste Dan Cohen (tweet) avait fait le lien avec un extrait de son mini-documentaire The Syria Deception , qui présente des images de Sarout tenant un drapeau de l'EI, menant des chants appelant à l'extermination de la minorité alaouite en Syrie, et annonçant son allégeance à l'EI.

Nous sommes tous des Jihadistes. Homs a pris sa décision. Nous allons exterminer les Alaouites. Et les Chiites doivent partir.

Voici un extrait des chants de Sarout repris par la foule ( Moon of Alabama ) :

Ce 09.03.25 au matin, un jour après les massacres qui ont eu lieu du 06.03.25 au 08.03.25 et qui auraient fait des centaines de morts selon Le Monde , la Une de Mediapart ne fait nullement mention de ce qui peut s'apparenter à une massacre à caractère génocidaire visant à des représailles contre des individus en fonction de leur ethnie. Ce 09.03.25, le site d'information libanais Lorient-le-Jour (OLJ) évoque clairement un risque génocidaire : « Si les massacres continuent, il ne restera plus un alaouite en Syrie »

L'unique et seul article à ce jour publié sur Mediapart sur ce sujet date du 07.03.25 et évoque en titre des "affrontements" entre milices djihadistes et d'Assad mais en évoquant toutefois la mort de centaines de civils dans le corps de l'article :



- En Syrie, de violents affrontements éclatent dans le berceau du clan Assad

Mediapart, 07.03.25

Le Figaro, qui a également salué l'arrivée au pouvoir du groupe HTS renversant le régime Assad emploie le terme de "massacres" dans le titre de son article :

- Massacres en Syrie : «Trois mois après la chute d'Assad, l'illusion se dissipe»

Le Figaro 08.03.25

C'est le cas également de RFI : Syrie: ces témoignages qui confirment les massacres de civils alaouites

RFI, 08.03.25





RFI précise le contexte (comme le seul article de Mediapart publié à ce jour sur le sujet et factuellement vrai) : "Plus de 500 civils alaouites ont été tués depuis jeudi 6 mars par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés dans l'ouest du pays, selon le très lourd bilan communiqué par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Les exactions ont eu lieu dans la foulée d’une tentative d’insurrection menée par des proches du régime déchu de Bachar el-Assad. Des violences d’une ampleur inédite depuis que le pouvoir syrien a changé de mains..." (RFI)



Euronews reprend le 09.03.25 le terme de "massacre de masse" dans son titre : "Massacres de masse en Syrie contre la minorité alaouite" ce que nous avons évoqué dès le 08.03.25 en y ajoutant le terme "à caractère génocidaire". Un terme qui n'est pas négligeable compte tenu de l'idéologie de la révolution soutenue par l'Occident, les pays du Golfe et dont les rebelles djihadistes ne se sont pas cachés, qu'ils aient prêté allégeance à Al Qaïda ou non. Le Qatar d'ailleurs via sa chaîne Al Jazeera avait poussé des incantations "au génocide des Alaouites" dès 2015 et on se souvient de son sinistre rôle et de sa propagande criminelle en Libye au côté des djiadistes libyens soutenus par l'OTAN dont la France. (Lire à ce sujet dans Histoires françafricaines (7) : Comment l'Etat français sous Sarkozy a détruit le régime de Kadhafi et la Libye en 2011 [Partie 2], le point 3 : Propagande raciste de médias incitant au nettoyage ethnique des minorités noires en Libye ).





Quant à Mediapart, nous n'avons vu aucun article publié sur ce sujet le 08.03.25 (un seul article publié le 07.03.25) et sa Une du 09.03.25 au matin à 12h (cf. capture d'écran ci-dessus) est vide de ce qui ressemble à un crime contre l'humanité perpétré par des djihadistes.



Le gouvernement français évoquait des "exactions" contre des prisonniers dans les geôles des djihadistes : "La France a « condamné » samedi « avec la plus grande fermeté les exactions qui ont frappé des civils sur une base confessionnelle et des prisonniers » en Syrie, alors que plus de 300 membres de la minorité alaouite ont été tués en trois jours."