Max Blumenthal : Pourquoi ai-je été interrogé par le FBI ? (The GrayZone)

Max Blumenthal : Pourquoi ai-je été interrogé par les fédéraux ?

Article originel : Max Blumenthal: Why was I questioned by the Feds?

Par Max Blumenthal

The GrayZone, 01.03.25

L’interrogatoire du rédacteur en chef de The Grayzone à l’aéroport international de Dulles semble indiquer une escalade inquiétante dans l’attaque contre le journalisme anti-guerre. Alors que je m’approchais de la frontière douanière à l’aéroport international de Dulles tôt le matin du 24 février, un homme m’a crié : « M. Blumenthal? » Il s’est identifié comme un agent des douanes et de la protection des frontières, et m’a conduit dans une salle de contrôle secondaire caverneuse, où il m’a traité avec une session d’interrogatoire étrange et déconcertante. Je revenais tout juste d’un voyage tranquille au Nicaragua avec ma famille pendant lequel je n’ai participé à aucune activité politique. Mais la ligne d’interrogation de l’agent laissait entendre que les autorités fédérales avaient peu d’intérêt pour ma visite au Nicaragua, un pays qui se trouve être contrôlé par un gouvernement socialiste sur la liste de Washington. Lorsque ma famille et moi avons suivi l’agent dans un long couloir, il s’est tourné vers moi et m’a dit : « J’ai vu votre dernière intervention chez le juge Napolito [sic]. » Il faisait référence à Andrew Napolitano, un ancien présentateur et juriste de Fox News qui diffuse quotidiennement en direct des émissions mettant en vedette d’anciens responsables militaires et du renseignement ainsi que des journalistes comme moi qui désapprouvent les récits officiels sur la sécurité nationale. Presque toutes mes apparitions dans le programme de Napolitano, Judging Freedom, ont porté sur les guerres sanglantes d’Israël à Gaza, au Liban et ailleurs au cours des 16 derniers mois. Lorsque j’ai demandé à l’agent comment il avait apprécié mon entrevue avec le juge, il a haussé les épaules et a refusé de donner son opinion. Essayait-il simplement de m'échauffer pour notre propre séance de questions et réponses, ou m’indiquait-il avec une sombre intention que le Grand Frère nous observait ? « C’est juste un échange amical », a-t-il insisté en entrant dans la salle de contrôle secondaire caverneuse. « Vous n’êtes pas une cible ou quoi que ce soit. »

Debout devant moi à un bureau en métal, l’agent m’a demandé de remplir un questionnaire avec mes renseignements personnels et les détails de mon voyage. Dès que j’ai rempli le formulaire, il l’a retourné et m’a montré une liste manuscrite de quelques noms. « Connaissez-vous l’un de ces gens ? » a-t-il demandé. Deux de ces noms étaient anglo-saxons : Nicole Smith et Susan Benjamin. Les trois autres étaient des noms musulmans extrêmement courants. Parce que l’agent ne me permettait pas de photographier la liste, je n’ai pu en mémoriser qu’une seule : Muhammad Khan. Je ne me souviens pas de personnes que je connaissais avec ces noms. Et la seule Nicole Smith à laquelle je pouvais penser était la dernière modèle qui est morte dans des circonstances étranges à l’âge de 39 ans. J’ai donc dit à l’agent que je ne connaissais pas ces noms. Pour être sûr, je n’aurais pas répondu à des questions de suivi étendues même si je savais que j’avais un lien personnel avec l’un des noms sur la liste. J’ai appris par des militants et des journalistes qui ont vécu une enquête similaire que les agents fédéraux utilisent souvent des questions ineptes ou malhonnêtes pour faire parler leur sujet, puis tentent de les manipuler ou de les piéger afin qu’ils puissent les impliquer dans un crime. En fait, la Cour suprême des États-Unis a statué que la police est autorisée à mentir pour obtenir des aveux de suspects. Si les agents du gouvernement veulent soumettre des citoyens étatsuniens comme moi à un interrogatoire prolongé, ils doivent suivre les procédures constitutionnelles et nous permettre d’avoir un avocat présent. Après avoir passé plusieurs minutes dans un petit bureau, l’agent est revenu nous informer que nous étions libres de partir. Alors que nous sortions de la salle de contrôle et nous dirigions vers la zone de récupération des bagages, un employé de l’aéroport d’Afrique de l’Ouest s’est approché de moi sur une machine à laver le plancher, m’a serré la main et m’a demandé un selfie. Comme l’agent fédéral, il était apparemment au courant de ma production journalistique, mais la voyait sous un jour beaucoup plus favorable.

En attendant nos bagages, ma femme, Anya Parampil, a été comme sidérée. Elle avait recherché les noms sur la liste que l’officier m’a présentée et a découvert que Susan Benjamin était le nom de naissance de notre amie, Medea Benjamin, cofondatrice de Code Pink et l’une des activistes anti-guerre les plus reconnues sur la planète. Le lendemain, j’ai informé Medea de ma rencontre à Dulles et lui ai demandé si elle avait vécu quelque chose de similaire. Elle m’a dit qu’il y avait eu une période où elle était harcelée par les autorités fédérales chaque fois qu’elle sortait du pays. Le FBI a déjà envoyé un agent pour la rencontrer à l’aéroport après son retour d’un voyage à l’étranger et l’a appelée à plusieurs reprises dans une tentative infructueuse de solliciter une « rencontre ». Elle a dit que le harcèlement s’est arrêté après qu’elle ait déposé une série de plaintes, mais mon expérience l’a amenée à croire qu’il recommencerait. Même si on m’a autorisé à retourner dans mon pays après une brève séance de questions-réponses avec un officier fédéral poli, l’interaction s’est avérée être un acte de harcèlement politique et semblait signaler une escalade contre les journalistes et les militants qui ont exprimé leur opposition à la guerre, les vues anti-sionistes. Je ne peux que spéculer sur l’objectif ultime du FBI, mais je connais plusieurs militants anti-guerre qui ont vu des agents du FBI à leur porte au cours des derniers mois pour poser des questions sur l’Iran et sur des personnes portant un nom musulman ou arabe. Juste en bas de la route de Dulles, le FBI a fait une descente dans la maison d’une famille palestinienne étatsunienne dont la fille est une activiste de solidarité palestinienne à l’université George Mason.