Mettre fin au génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens à Gaza (Amnesty International)

Mettre fin au génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens à Gaza

Article originel : End Israel’s genocide against Palestinians in Gaza

Amnesty International

Depuis plus d’un an, le monde est témoin de niveaux inimaginables de mort et de destruction dans la bande de Gaza occupée. Les attaques brutales d’Israël contre les Palestiniens à Gaza ont tué des dizaines de milliers de personnes, anéanti des familles entières, rasé des quartiers résidentiels, détruit des infrastructures essentielles et déplacé de force 1,9 million de Palestiniens, plus de 90% de la population de la bande de Gaza, provoquant une catastrophe humanitaire sans précédent.

Amnesty International a enquêté sur la conduite d’Israël à Gaza et les preuves qu’elle a recueillies et analysées fournissent une base suffisante pour conclure qu’Israël commet un génocide à Gaza après le 7 octobre 2023. Agir maintenant et appeler Israël à mettre fin à son génocide contre les Palestiniens de Gaza... Lire la suite