No Other Land (Vidéo)

No Other Land est un film documentaire de 2024 réalisé par Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham et Rachel Szor dans leur premier long-métrage. Il a été réalisé par un collectif palestino-israélien de quatre militants dans ce qu’ils décrivent comme un acte de résistance sur le chemin de la justice pendant le conflit israélo-palestinien. Le film a été enregistré entre 2019 et 2023 et montre la destruction d’une communauté palestinienne en Cisjordanie occupée, qui avait résisté au déplacement forcé suite à la déclaration d’une "zone de tir" israélienne sur leurs terres. Coproduction entre la Palestine et la Norvège, le film a été sélectionné pour la section Panorama du 74e Festival international du film de Berlin, où il a eu sa première mondiale le 16 février 2024 remportant le prix Panorama Audience du meilleur film documentaire, et le Prix du film documentaire de la Berlinale. [8] Le film a remporté le prix du meilleur long métrage documentaire aux 97e Oscars. (Source : Wikipedia)