« Oradour » coloniaux : une accusation fréquente après 1945, par l'historien Alain Ruscio (Histoirecoloniale.net)

La levée de boucliers et l’avalanche de protestations indignées qui ont accompagné les déclarations du journaliste Jean-Michel Apathie sur les « nombreux Oradour » commis par l’armée française lors de la conquête de l’Algérie, interrogent. Le thème dominant fut : des soldats français ne pouvaient pas faire cela. Or, si la mémoire historique fait défaut à beaucoup de nos contemporains, à commencer par les politiques (l’exemple de Florence Portelli, élue LR, est significatif) et les spécialistes de tout qui ont défilé sur les plateaux, les écrits, eux, restent. Le fait est que les parallèles entre les pratiques coloniales et nazies ont été faits dès l’ère de la décolonisation tragique. Pas seulement par des idéologues ou politiciens de gauche...