Pourquoi le Hamas vient d’accepter de libérer un prisonnier israélo-étatsunien, et pourquoi Netanyahu est furieux (Mondoweiss)

Pourquoi le Hamas vient d’accepter de libérer un prisonnier israélo-étatsunien, et pourquoi Netanyahu est furieux

Article originel : Why Hamas just agreed to release an Israeli-American captive, and why Netanyahu is furious

Mondoweiss.net, 14.03.25





Le Hamas a déclaré qu’il libérerait le soldat israélo-américain Edan Alexander et les corps de quatre prisonniers israéliens décédés. L’annonce a poussé Israël dans un coin des négociations de cessez-le-feu en cours.

Le Hamas a annoncé vendredi qu’il avait accepté une proposition des États-Unis de libérer Edan Alexander, un prisonnier israélo-étatsunien, et les restes de quatre autres prisonniers israéliens décédés qui possèdent également la double nationalité. En échange, Israël libérera un nouveau lot de prisonniers palestiniens. Mais la vraie raison pour laquelle le Hamas va de l’avant avec la libération peut être glanée dans les événements qui ont précédé l’annonce. La chaîne satellite arabe Al-Ghad TV a cité un responsable du Hamas sans nom disant qu’après que le Hamas avait initialement refusé une proposition antérieure de l’envoyé des États-Unis au Moyen-Orient, Steve Witkoff, de libérer la moitié des prisonniers israéliens restants en sa possession, la nouvelle demande se limitait à cinq captifs seulement — Edan Alexander et les quatre corps. En échange de leur libération, a déclaré la source, les négociations avanceraient sur une deuxième phase du cessez-le-feu qui devrait conduire à la fin définitive de la guerre. La même source a été citée pour dire que le Hamas exigeait « une feuille de route claire pour les pourparlers sur la deuxième phase ». La libération d’Alexander est la première étape de ce processus. Ce développement a accul Israël, comme le rapporte Haaretz, étant donné son refus d’entrer dans la deuxième phase du cessez-le-feu ou d’envisager une fin permanente de la guerre. À la suite de la déclaration du Hamas, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le Hamas s’adonnait à des « manipulations » et à une « guerre psychologique » et que le Hamas « demeure ferme dans son refus et n’a pas bougé d’un millimètre », citant le rejet antérieur par le Hamas de la « proposition Witkoff ».

Alors, que fera Israël maintenant qu’on s’attend à ce qu’il entame des pourparlers sur la deuxième étape du cessez-le-feu ?

Le contexte : un nouveau cycle de négociations à Doha Les pourparlers de cessez-le-feu sont entrés dans une nouvelle phase plus tôt cette semaine, alors que les négociateurs sont retournés à Doha lundi pour discuter de la possibilité d’une trêve à long terme entre Israël et le Hamas. L’envoyé des États-Unis au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a prolongé son séjour dans la région jusqu’à la fin de la semaine pour faire avancer les négociations. Israël a également envoyé une équipe de négociateurs, y compris le coordinateur du gouvernement israélien pour les affaires des otages, un fonctionnaire sans nom dans le renseignement interne israélien, et le conseiller politique de Netanyahu, Ophir Falk. La nouvelle série de pourparlers portait sur une nouvelle proposition présentée par Witkoff, qui prévoit l’échange d’un nouveau lot de prisonniers et une prolongation du cessez-le-feu pour un nombre indéterminé de semaines. Les médias israéliens ont signalé de légers progrès dans les négociations, tandis que le Hamas a déclaré mardi qu’il « s’engageait de manière positive et responsable » avec toutes les propositions, espérant que les pourparlers mèneraient à la fin de la guerre. Le mouvement palestinien a également appelé à faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à la guerre.

La reprise des négociations intervient alors qu’Israël a suspendu l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza pour le quatorzième jour consécutif après la conclusion de la première phase de l’accord de cessez-le-feu avec le Hamas. La fermeture de tous les points de passage à Gaza et le blocage de l’aide humanitaire ont entraîné des pénuries alimentaires et de carburant, ainsi que la fermeture de boulangeries dans la bande, en plus d’une hausse spectaculaire des prix des produits de base. Lundi, le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a averti que la situation humanitaire à Gaza « se détériorait très rapidement » et qu’elle entraînait « une aggravation de la faim ». « Quelle que soit l’intention, il s’agit clairement d’une militarisation de l’aide humanitaire à Gaza », a déclaré M. Lazzarini. Le premier ministre Netanyahu avait déclaré début mars, après la conclusion de la première phase du cessez-le-feu, qu’il n’y aurait « aucun repas gratuit pour Gaza » tant qu’aucun nouveau captif israélien ne serait libéré. La décision de Netanyahu était une violation des termes convenus du cessez-le-feu, car aucun nouveau captif n’a été libéré jusqu’à ce que la deuxième phase du cessez-le-feu commence et qu’Israël se retire du corridor de Philadelphie le long de la frontière avec l’Égypte — ce qu’il n’a pas fait.

Les pourparlers de la deuxième phase devaient commencer au début du mois de février, le seizième jour du cessez-le-feu, mais Israël a refusé d’y participer parce qu’il aurait dû accepter un retrait complet de Gaza et entamer des négociations pour mettre définitivement fin à la guerre. Israël a au contraire insisté pour prolonger la première phase du cessez-le-feu afin de libérer davantage de captifs israéliens sans s’engager à mettre fin à la guerre. Une autre des stratégies de Netanyahu pour saboter les négociations sur le cessez-le-feu a été ses menaces bruyantes de reprendre l’offensive israélienne sur Gaza. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré à plusieurs reprises qu’Israël se préparait pour une attaque renouvelée et plus sévère, et Netanyahu lui-même a menacé le Hamas et la population de Gaza au cours d’un discours de la Knesset israélienne de conséquences « insupportables » si les prisonniers israéliens n’étaient pas libérés. Maintenant, l’expression par le Hamas de sa volonté de livrer un prisonnier israélo-étatsunien et les corps de quatre autres en échange de négociations sur la deuxième phase a jeté une pierre dans les tactiques de sabotage de Netanyahu. Le développement clé qui a rendu ce changement possible a été les manœuvres diplomatiques non conventionnelles de l’administration Trump au cours de la dernière semaine.

Un tournant inattendu à l’approche d’un nouvel accord La tournure des événements a été prise la semaine dernière lorsque Axios a signalé que les États-Unis tenaient des pourparlers directs avec le Hamas sans médiation, une mesure qui brise trois décennies de convention étatsunienne en refusant de négocier avec des organisations qu’ils considèrent comme terroristes. L’envoyé des États-Unis, Adam Boehler, a par la suite répondu sur CNN aux critiques formulées en privé par le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, en déclarant que les États-Unis n’étaient « pas prêts à rester assis pendant deux semaines » et en ajoutant que les États-Unis « ne sont pas un agent d’Israël ». Après les commentaires de Boehler, qui ont été considérés comme provocateurs et révélateurs d’une rupture entre Israël et l’administration Trump, Israël a finalement envoyé sa délégation à Doha lundi. Steve Witkoff a présenté sa proposition la plus récente, qui prévoit la libération de 10 prisonniers israéliens en échange d’un nouveau lot de prisonniers palestiniens et permet l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza, y compris le matériel de reconstruction. Le cessez-le-feu serait prolongé de 50 à 60 jours, période pendant laquelle des négociations sur la fin de la guerre auraient lieu. Bien que la délégation israélienne envoyée à Doha ait des pouvoirs limités pour négocier, la reprise des pourparlers après une semaine tendue de menaces israéliennes peut être considérée comme un changement dans la position étatsunienne qui est passée de la proposition provocatrice de Trump visant à nettoyer ethniquement les Palestiniens de Gaza et à construire une « Riviera » à leur place à discuter directement des modalités avec le Hamas et à présenter des propositions consécutives pour passer aux pourparlers sur la fin de la guerre.