Procès libyen : Un septennat de prison requis contre Sarkozy (Blast)

Après 48 heures à égrener ses arguments, ses indices et ses preuves, le Parquet national financier a requis la condamnation de Nicolas Sarkozy à 7 années de prison et 300 000 euros d’amende pour corruption, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs dans le procès de l’affaire libyenne. Une peine spectaculaire pour l’ancien président de la République, dans la droite ligne des faits décortiqués par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC), que Blast a choisi de publier en intégralité... Lire la suite