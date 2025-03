Pugilat dans le bureau ovale - Récapitulation (MoA)

Match de cris dans le bureau ovale - Récapitulation Article originel : The Oval Office Shouting Match - Wrap-Up Moon of Alabama, 01.03.25

« Nous avons essayé la voie de Joe Biden, en nous tapant sur la poitrine et en prétendant que les paroles du Président comptaient plus que ses actions », a-t-il déclaré.

Pour quiconque se souvient de la façon dont l’ensemble du conflit en Ukraine a été initié par les États-Unis, l’hypocrisie qui s’est déroulée ici est accablante.

Comment peut-on, comme le font Trump et Vance, déplorer que la guerre a détruit l’Ukraine et conduit à un nombre innombrable de morts pour une bonne cause et, en même temps, exiger que l’Ukraine soit reconnaissante pour tous les conseils, les armes et l’argent que les États-Unis ont donnés en premier lieu pour entraîner l’Ukraine dans une guerre et la mener.

Mais Zelensky n’était pas contrarié par l’hypocrisie des États-Unis ; il était contrarié parce qu’on lui avait dit de faire la paix.



La mauvaise humeur de Zelensky était déjà présente depuis un certain temps. À la fin de 2023, Simon Shuster a fait le portrait de Zelensky pour The Time :

Lors de mon premier jour à Kiev, j’ai demandé à un membre de son cercle comment le président se sentait. La réponse est venue sans hésitation : « En colère ».

...

Plus particulièrement, Zelensky se sent trahi par ses alliés occidentaux. Ils l’ont laissé sans les moyens de gagner la guerre, seulement les moyens d’y survivre.

Mais ses convictions n’ont pas changé. Malgré les récents revers sur le champ de bataille, il n’a pas l’intention d’abandonner la lutte ou de demander une paix. Au contraire, sa croyance en la victoire ultime de l’Ukraine sur la Russie s’est durcie dans une forme qui inquiète certains de ses conseillers. C’est immuable, à la limite du messianique. « Il se trompe », me dit l’un de ses plus proches collaborateurs dans la frustration. « Nous n’avons plus d’options. Nous ne gagnons pas. Mais essayez de lui dire cela. »