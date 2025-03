Quelques dures vérités sur le pugilat Trump-Zelensky-Vance dans le bureau ovale (Responsible Statecraft)

Dures vérités sur le pugilat Trump-Zelensky-Vance dans le bureau ovale Article originel : Hard truths about the Trump-Zelensky-Vance Oval Office blow-up Par Anatol Lieven et George Beebe Responsible Statecraft, 28.02.25

Zelensky ne croit donc pas vraiment qu’un règlement négocié soit possible ou durable; à moins que ce ne soit l’OTAN, les membres européens fournissent une force pour défendre l’Ukraine avec le plein appui des États-Unis. Puisque le gouvernement russe a rejeté cette idée à plusieurs reprises, la poser comme condition dans les pourparlers signifierait qu’il n’y aura pas de règlement pacifique et que la guerre se poursuivra indéfiniment.

Cette débâcle diplomatique est due à de multiples raisons, mais la plus importante est une divergence fondamentale des points de vue sur le début et la fin de la guerre. Le président Zelensky, comme beaucoup de gens dans les établissements étatsuniens et européens, rejette toute la responsabilité de la guerre sur la Russie, croit que le gouvernement russe ne poursuit pas seulement des objectifs maximalistes en Ukraine, mais qu’il a l’intention d’attaquer les pays baltes et l’OTAN.

Le genre de conflit qui s’est produit entre le président Trump et le vice-président Vance et le président Zelensky est assez commun entre les dirigeants en privé. En tant que spectacle public cependant, il est presque sans précédent, et certainement dans l'environnement de la Maison Blanche. Il y avait de la faute des deux côtés pour la façon dont les choses ont dérapé; mais Zelensky était le participant le plus stupide, parce que (comme l’a souligné Trump) il est celui dans la position faible.

Sur la base de leur propre vision du monde et des relations internationales (partagée en privé par bon nombre de membres endurcis de l’establishment étatsunien) Trump et Vance, en revanche, croient que la Russie avait certaines raisons légitimes de voir les ambitions occidentales en Ukraine comme une menace à sa sécurité et à ses intérêts vitaux. Ils considèrent cette guerre comme faisant partie d’un conflit géopolitique plus large entre l’Occident et la Russie au sujet de l’expansion de l’OTAN et de l’ordre sécuritaire européen. En l’absence de diplomatie, ils pensent que la spirale d’action et de réaction dans ce conflit géopolitique ne fera qu’empirer, au risque, pour reprendre les mots de Trump, « de la troisième guerre mondiale ».

Trump et Vance voient Poutine comme un acteur impitoyable mais rationnel (beaucoup, peut-être, comme Trump se voit lui-même) qui conclura un accord et s’y tiendra si celui-ci répond aux conditions essentielles de la Russie. Ils ne croient pas que Poutine ait l’intention d’attaquer l’OTAN. Surtout, ils sont déterminés à ne plus prendre d’engagements de sécurité en Europe au-delà des frontières actuelles de l’OTAN.

Ils étaient donc furieux lorsque Zelensky, lors de la conférence de presse, a fait pression sur eux pour qu’ils promettent un « filet de sécurité » militaire étatsunien pour une force européenne de maintien de la paix en Ukraine. Et tandis que les propos de Trump à l’égard de Zelensky étaient extrêmement peu diplomatiques, dans une autre réponse à une question il a fait preuve d’un certain bon sens diplomatique : « Vous voulez que je dise des choses terribles sur Poutine et que je lui dise : 'Hé, Vladimir, que diriez-vous d’un accord? » Trump a également déclaré quelque chose qui devrait être une évidence, mais qui a trop souvent été oublié par les responsables des affaires étrangères et de la sécurité des États-Unis : que sa principale responsabilité est envers les États-Unis d’Amérique.