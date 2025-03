Le raid du pipeline de Sudzha

Article originel : The Pipeline Raid Of Sudzha

Moon of Alabama, 11.03.25 Tout au long de la guerre en Ukraine, le gaz naturel était toujours pompé à travers le réseau de gazoducs de la Confrérie de la Russie via l’Ukraine vers la Hongrie et la Slovaquie.

Au début de l’année, le gouvernement de l’Ukraine a décidé de fermer la connexion. Il a fermé les vannes sur le sol ukrainien. Cet événement marquera la fin de l’incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk. La carte montre le territoire occupé par les Ukrainiens en Russie à partir du 1er janvier 2025, y compris la ville de Sudzha et une vingtaine de hameaux et villages russes.

Le système de canalisation Brotherhood est constitué de cinq tubes parallèles d’un diamètre de 1,4 mètre (4'8"). Elles sont à peu près parallèles à la route 34k-004 (H-07 en Ukraine) qui va de Koursk vers le sud-ouest et passe au nord de Sudzah en direction de Sumy en Ukraine. Les tuyaux sont enfouis dans le sol. En raison des perturbations de la végétation, les canalisations enterrées (allant du haut à droite vers le bas à gauche) sont visibles sur les images satellites.

Quelque temps après le 1er janvier, le commandement russe responsable de la région a élaboré un plan pour utiliser le système de pipeline pour attaquer l’ennemi ukrainien de derrière sa ligne de front. Le gaz naturel a été drainé d’un des tuyaux du réseau de pipelines de la Confrérie. L’oxygène y a été pompé. Environ 15 kilomètres (~10 milles) au nord-est de Sudzha, un trou d’accès a été creusé dans le pipeline. Des soldats ont été envoyés dans le pipeline pour la reconnaissance. Mais il y avait encore du gaz naturel et trop peu d’oxygène dans le pipeline. Les premiers soldats ont perdu connaissance et ont dû être secourus. Mais après des semaines de travail, le pipeline était utilisable comme un passage couvert vers Sudzha. Tiré de cinq unités militaires différentes, une force de 800 hommes assemblés et préparés pour la mission. Au cours des deux premiers mois de l’année, les forces ukrainiennes avaient déjà perdu du terrain sur le côté ouest de leur zone d’incursion. La situation générale s’était aggravée après que les forces russes eurent obtenu le contrôle du tir par des drones sur la seule route d’approvisionnement plus importante de Sumy à Sudzha. Des vidéos de cette route ont montré des dizaines de véhicules brûlés. Mais les lignes ukrainiennes, et Sudzha, tenaient toujours.

Au début de mars, des commandos russes sont entrés dans le pipeline (le long de la flèche ci-dessus), l’ont utilisé pour se rendre au nord de la zone industrielle de Sudzha et ont commencé à creuser des trous de sortie. Quelque 800 soldats ont suivi et se sont installés dans le pipeline. Le 8 mars, lorsque l’ordre a été donné, les commandos russes sont sortis du pipeline et sont entrés dans les bois voisins. Ils ont ensuite bloqué la route 34k-004, l’ont traversée et sont entrés dans la partie nord de la zone industrielle de Sudzha. C’est là qu’ils se sont enfoncés. Aucune unité ukrainienne importante n’était présente dans la zone immédiate. Personne ne pouvait arrêter le mouvement.

En entendant les nouvelles sur leurs radios, les soldats ukrainiens ont paniqué. Toutes les unités au nord-est et à l’est de Sudzha ont été coupées des approvisionnements et n’avaient aucun moyen de se retirer. Au même moment, l’armée russe attaque à l’ouest et au nord de la zone défendue par les Ukrainiens. La résistance s’effondre rapidement. Ceux qui pouvaient se retirer à Sudzha l’ont fait. Ils ont ensuite essayé de trouver un moyen de retourner en Ukraine.

En une journée, la zone occupée par les Ukrainiens avait diminué de moitié. Les Russes ont capturé et déblayé un total de 12 colonies. Les rapports actuels indiquent que les forces ukrainiennes à l’intérieur de la Russie sont en pleine retraite le long des routes sous un feu permanent. Certaines survivront. Pendant ce temps, les forces russes entrent dans Sudzha.

