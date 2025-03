Roumanie – La première démocratie « post-élection » ?

Article originel : Romania – The first “post-election” democracy?

Kit Knightly

Off Guardian, 06.03.25

En décembre 2024, un tribunal roumain a annulé le deuxième tour de l’élection présidentielle prévue et a annulé le premier tour achevé, invoquant (tout à fait théoriquement) « l’ingérence russe ». Cela a provoqué des protestations massives en Roumanie, comme vous pouvez l’imaginer. Le premier tour avait été remporté par l’ailier droit Călin Georgescu à la suite d’une campagne basée sur les médias sociaux, et il était prévu qu’il gagnerait également le deuxième tour assez facilement. L’opposition roumaine – qui a nié une victoire probable – a porté son cas devant la Cour européenne des droits de l’homme. Puis, plus tôt aujourd’hui, la CEDH a rejeté l’affaire sans même l’entendre. Apparemment, les tribunaux roumains étaient parfaitement en droit de simplement reporter indéfiniment leur élection sur la base d’allégations non prouvées, et toutes ces personnes qui ont déjà voté et voulaient voter à nouveau peuvent aller en enfer. Il s’agit de la CEDH, qui donne régulièrement des leçons au monde sur les droits et les normes démocratiques. Et tout le monde est apparemment d’accord. C’est fou.

Imaginez l’indignation des médias si Poutine ou Trump avaient soudainement annulé les élections qu’ils semblaient perdre parce que « ce n’était pas juste ». Quoi qu’il en soit, Călin Georgescu a été arrêté et ses partisans sont descendus dans la rue, tandis que le gouvernement roumain s’apprête à sévir contre les « théories du complot » et autres « désinformations ». Ce discours anti-électoral se développe également en dehors de la Roumanie. L’Ukraine, bien sûr, n’a pas eu d’élections depuis des années non plus. Elle a également interdit certains partis politiques, certaines religions et certaines chaînes de télévision. Pendant ce temps, le blanchiment de milliards de dollars/livres/euros par l’intermédiaire du gouvernement ukrainien pour améliorer les résultats des fabricants d’armes est considéré comme une « défense de la démocratie ». Le mois dernier, l’ancien président de l’UE, Thierry Breton, a fait remarquer qu’ils avaient déjà dû annuler les élections roumaines et qu’ils pourraient devoir faire la même chose en Allemagne (il se trouve que le « côté droit » a gagné en Allemagne, donc je suppose que ces élections ont été justes).

Dans une moindre mesure, neuf élections locales au Royaume-Uni ont été « reportées » pendant au moins un an pour des raisons inconnues.

Il ne s’agit pas de contrôler le résultat parce qu’ils pourraient accomplir la même chose en le manipulant. Nous savons qu’ils peuvent truquer les élections tout le temps. Non, il ne s’agit pas de contrôler les votes mais de contrôler la langue. Prendre des mots et les arracher de leurs définitions à l’ancienne. Même inverser ces significations. Semer l’idée que la démocratie ne doit pas nécessairement inclure le vote et que, dans les bonnes circonstances, le vote est en fait antidémocratique et qu’annuler des élections est plus « démocratique » que de les tenir. « Démocratique » peut devenir un concept flottant retiré de l’application réelle. C’est juste une bonne chose, quelque chose que nous et tous les gens de notre côté sommes simplement, et tous les méchants de l’autre côté ne le sont pas. Nous avons la « démocratie », et peu importe le nombre d’élections que nous annulons ou de partis politiques que nous interdisons, les religions que nous proscrivons ou les journalistes que nous bloquons ou les médias que nous censurons... Nous avons toujours la démocratie. Parce que maintenant elle signifie tout ce que nous voulons qu’elle signifie.