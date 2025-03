Rwanda : Assassins sans frontières. Enquête sur le régime de Kagame

L'histoire du Rwanda a déraillé

« Ce livre est une chance et une urgence face au régime le plus cynique d’Afrique. » Stephen Smith, ex-journaliste au Monde et à Libération

« Michela Wrong met en évidence tous ces actes criminels pour lesquels nous avons trouvé toutes sortes d’excuses – à tort. » L’archevêque sud-africain Desmond Tutu, Prix Nobel de la paix

« L'une des révisions historiques les plus approfondies de Kagame et son régime. » The Guardian

Best-seller cité comme meilleur livre de l’année par le Financial Times et The Economist, cette enquête journalistique constitue une plongée saisissante et dramatique dans l’histoire moderne du Rwanda, pays ravagé par l’un des plus grands génocides du XXème siècle. Ce récit audacieux, fondé notamment sur des témoignages inédits d’intimes de Paul Kagame, déchire le script officiel selon lequel un groupe idéaliste de jeunes rebelles aurait renversé le régime génocidaire de Kigali, inaugurant une ère de paix, de prospérité et de stabilité jusqu’à faire du Rwanda le chouchou des donateurs occidentaux.

Michela Wrong raconte notamment en détail en particulier l'histoire de Patrick Karegeya, ex-chef du renseignement extérieur du Rwanda, pour dresser le portrait d'une dictature à l'image de son président qui a fait de la vengeance la caractéristique de son règne, jusqu’à poursuivre ses anciens compagnons d'armes jusqu'au bout du monde.

La journaliste examine les questions qui hantent le présent : pourquoi tant d'ex-rebelles contestent-ils la version officielle de l’attentat qui a tué les présidents rwandais, burundais et a été l’élément déclencheur du génocide ? Pourquoi les massacres n’ont-ils pas pris fin lorsque les rebelles ont pris le contrôle du pays ? Pourquoi plusieurs de ces chefs rebelles, la victoire assurée, ont-ils préféré fuir le pays ?

Michela Wrong est une journaliste anglaise (Reuters, BBC, Financial Times) reconnue dans le monde entier pour son expertise sur l’Afrique. Elle a couvert à la fois les derniers jours du dictateur Mobutu et le génocide au Rwanda. Elle a reçu le prix James Cameron 2010 «pour sa vision morale et son intégrité professionnelle».