Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que le nouveau chef d’état-major de l’armée israélienne d’occupation, le major général Eyal Zamir, avait décidé vendredi de ne pas promouvoir le porte-parole de l’armée israélienne, le brigadier général Daniel Hagari, au grade de major général, et de le démettre de ses fonctions.

Selon une déclaration de l’armée israélienne, les deux « ont convenu du départ d’Hagari ». Zamir a exprimé : « Une grande reconnaissance pour les années d’important service de combat de Hagari pour Israël. »

La déclaration indique également que Hagari a rempli son rôle « avec professionnalisme et dévouement durant l’une des guerres les plus complexes de l’histoire d’Israël ».

Hagari est un ancien commandant de l’unité d’élite Shayetet 13 de la marine israélienne et a souvent été le visage public de la guerre alors que les dirigeants politiques restaient silencieux, même lors d’événements difficiles.

Entre le 7 octobre 2023 et le 19 janvier 2025, avec l’appui des États-Unis et de l’Europe, les forces d’occupation ont commis un génocide à Gaza, tuant et blessant environ 160 300 Palestiniens, dont la plupart sont des femmes et des enfants, alors que plus de 14 000 seraient toujours portés disparus.