Sophie Bessis, « La civilisation judéo-chrétienne : anatomie d’une imposture » - Les bonnes feuilles

Blast, 15.03.25

Sophie Bessis est journaliste et historienne. Elle vient de publier aux éditions Les liens qui libèrent (LLL) un livre autour de la notion de « civilisation judéo-chrétienne ». Cette locution, qui s'est emparée des plateaux de télévisions et que la droite et l'extrême droite aiment s'écouter marteler, se révèle à l'analyse pour ce qu'elle est : une imposture. Dans le cadre de son partenariat avec les maisons d'édition indépendantes, Blast vous propose de découvrir les premières pages de l'ouvrage...Lire la suite