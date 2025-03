La relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni est-elle terminée ?

Article originel : Is the special US-UK relationship over?

Par Alex Krainer

Trend Compass. Substack, 28.02.25

La saga très bizarre de l’affaire des "minéraux des terres rares" en Ukraine se poursuit avec la visite de Volodymyr Zelensky à Washington aujourd’hui. Hier, Keir Starmer a rendu visite au président Trump pour des pourparlers qui étaient également liés à l’accord sur les minéraux. Mais ce que Starmer espérait obtenir, c’était de convaincre Trump de se réengager en faveur d’une Ukraine libre, souveraine et démocratique.

« La force des Etatsuniens pour les cerveaux britanniques », comme l’avait dit Winston Churchill

Starmer a été le dernier des participants du sommet européen d’urgence sur l’Ukraine à rendre visite à Trump. Le sommet a été accueilli par le président Emmanuel Macron à Paris le 17 février dans ce qui était un suivi en mode panique de la conférence sur la sécurité de Munich. À Munich, des larmes ont été versées parce que les déplorables Etatsuniens ont clairement fait savoir que leur engagement en faveur de la sécurité européenne et de l’OTAN est actuellement à l’examen.

Jusqu'aux derniers Ukrainiens! Nous exigeons que la guerre continue.

Le sommet de Paris, qui ne réunit que les gouvernements européens les plus russophobes et pro-guerre (France, Allemagne, Pologne, Italie, Allemagne, Hollande, Danemark et Espagne ainsi que des représentants de l’UE et de l’OTAN), a peut-être décidé d’essayer de charmer et de faire pression sur Trump pour sa cause, Ainsi, un par un, les présidents de la France, de la Pologne et de la Grande-Bretagne se sont invités à rencontrer Trump et essayer de le persuader de rester engagé dans le Projet Ukraine. Ursula von der Leyen a essayé à plusieurs reprises de contacter Trump par téléphone.

Les Britanniques peuvent se débrouiller... Cependant, chacun à sa manière a reçu un traitement subtilement humiliant à l’exception de la commissaire européenne aux affaires étrangères Kaja Kallas dont l’humiliation n’était pas si subtile : elle était déjà arrivée à Washington pour une réunion avec le secrétaire d’Etat Marco Rubio, mais il a annulé la réunion à la dernière minute. Trop occupé pour elle, semble-t-il, était le message. Starmer n’a fait qu’un peu mieux que cela.

Malgré tout le charme, les plaisanteries et même une lettre de sa majesté le roi Charles lui-même, Starmer n’a pas obtenu la chose la plus importante pour laquelle il est venu : le soutien continu des États-Unis au projet Ukraine. Trump a fait des compliments à Starmer sur son "bel accent", mais lorsqu’il a été pressé par les journalistes de savoir si les États-Unis interviendraient si les forces russes attaquaient les troupes britanniques, Trump a dit : "Je me suis toujours soucié des Britanniques. Ils n’ont pas besoin de beaucoup d’aide... Ils peuvent prendre soin d’eux-mêmes" et a refusé d’offrir des garanties "au-delà de beaucoup (d'aide)." Sans le soutien des États-Unis, le plan rusé des dirigeants européens de déployer des casques bleus en Ukraine n’aboutira pas à grand chose. Sans les troupes sur le terrain, les Européens ne pourront pas contrôler la vie politique ukrainienne. Sans cela, le "Partenariat centenaire..." de la Grande-Bretagne ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit, et beaucoup de chevauchements sur ce partenariat. Rappelez-vous, l’accord donne apparemment le contrôle de tous les ports ukrainiens au Royaume-Uni.





Qu’est-ce qui se passe avec les ports ?



Au-delà de l’avantage commercial, l’importance stratégique de cela est que le contrôle des ports facilite le maintien du flux de troupes, d’armes et de tout ce qui peut être nécessaire pour poursuivre les efforts de déstabilisation et de destruction de la Russie. La victoire de la Russie sur l’Ukraine ne doit pas signifier la fin de la guerre par procuration de l’Occident : lorsque le dernier Ukrainien a été sacrifié, le prochain par procuration de l’Occident pourrait être les groupes terroristes et les trafiquants de drogue.

Le contrôle des ports de la mer Noire peut certainement faciliter ce qui était l’un des outils les plus efficaces de la politique étrangère de l’Empire britannique : les guerres de l’opium. Cependant, si l’Occident perd l’Ukraine et que le prochain gouvernement à Kiev s’aligne avec la Russie, les portes de l’Ukraine seront fermées à tout cheval de Troie occidental, mettant fin à tous les espoirs d’une victoire finale sur la Russie. Pour le système financier britannique famélique, cela pourrait s’avérer catastrophique. Il en va de même pour l’Europe : le rêve d’Emmanuel Macron d’utiliser 260 milliards de dollars d’actifs russes gelés comme garantie pour des investissements dans la reconstruction devait également soutenir une impulsion du crédit à grande échelle en Europe. La reconstruction devait être financée par les banques européennes et les contrats attribués aux sociétés européennes.



Poutine est digne de confiance

Malheureusement, rien de tout cela ne sera possible sans un appui solide des États-Unis. C’est maintenant peu probable. Tous les signaux de l’administration Trump sont qu’ils en ont fini avec l’Ukraine, et que le Royaume-Uni et l’UE sont seuls. Le fait que les États-Unis aient refusé de soutenir la résolution des Nations unies sur l’Ukraine parrainée par la Grande-Bretagne qui condamnait l’invasion de l’Ukraine par la Russie était une indication très importante du réalignement des États-Unis : leur vote s’opposait au Royaume-Uni et à ses alliés européens et s’alignait plutôt avec la Russie, le Bélarus, la Corée du Nord et la Hongrie. Il y a quelques semaines, cela aurait pu sembler impensable.

En outre, lors de la visite d’hier avec Keir Starmer, Trump a souligné qu’on pouvait faire confiance à Vladimir Poutine pour ne pas violer les accords. Sur ce point, Trump a tout à fait raison : même Bill Clinton a apprécié que Poutine ait toujours tenu parole dans les accords. Cela pourrait en soi être un moment instructif pour les Occidentaux dupliqués : cultiver une réputation d’intégrité et de fiabilité pourrait s’avérer très précieux.