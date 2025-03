« The Encampments » : nouveau film sur Mahmoud Khalil et les étuduants de Columbia qui ont déclenché des manifestations pro-palestinienne sur les campus universitaires (Democracynow!)

« The Encampments » : nouveau film sur Mahmoud Khalil et les étuduants de Columbia qui ont déclenché des manifestations pro-palestinienne pour Gaza sur les campus universitaires

Article originel : “The Encampments”: New Film on Mahmoud Khalil & Columbia Students Who Sparked Gaza Campus Protests

Democracynow!.

"The Encampments": New Film on Mahmoud Khalil & Columbia Students Who Sparked Gaza Campus Protests

Le nouveau documentaire The Encampments, produit par Watermelon Pictures et BreakThrough News, est un regard d’initié sur le mouvement de protestation des étudiants qui réclament le désinvestissement de l’industrie américaine et israélienne des armes et la fin du génocide à Gaza. Le film se concentre sur le campement des étudiants de l’année dernière à l’Université Columbia et met en vedette les leaders étudiants, y compris Mahmoud Khalil, qui a été choisi par l’université comme liaison entre l’administration et les étudiants. Khalil, un résident permanent des États-Unis, a depuis été arrêté et détenu par les services de l’immigration dans le cadre de la tentative de l’administration Trump d’expulser des immigrants qui exercent leur droit à la liberté d’expression et de protestation. « Columbia s’est donné beaucoup de mal pour essayer de censurer ce mouvement », explique Munir Atalla, producteur du film et ancien professeur de cinéma à Columbia... Lire la suite