Trump bombarde le Yémen après que les Houthis aient rétabli le blocus sur des navires israéliens (Common Dreams)

Trump bombarde le Yémen après que les Houthis aient rétabli le blocus sur des navires israéliens Article originel : Trump Bombs Yemen After Houthis Revive Blockade on Israeli Ships Par Jessica Corbett Common Dreams, 16.03.25

« Les responsables étatsuniens multiplient les attaques meurtrières contre l’un des pays les plus pauvres et les plus dévastés du Moyen-Orient, tout en poussant sans réfléchir les États-Unis vers une guerre régionale plus large avec l’Iran », a déclaré un groupe pacifiste.



Il s’agit d’une nouvelle en cours de développement... S’il vous plaît vérifier pour les mises à jour possibles.

Le président étatsunien Donald Trump a annoncé samedi qu’il avait ordonné aux militaires de "lancer une action décisive et puissante" contre les Houthis dans un Yémen déchiré par la guerre, une contradiction flagrante de ce que les critiques ont appelé la "mascarade anti-guerre des républicains."

Le raid des États-Unis fait suite à la nouvelle désignation par Trump des Houthis, également connus sous le nom d’Ansar Allah, en tant qu’organisation terroriste peu de temps après leur retour au pouvoir en janvier et quelques jours seulement après que le groupe ait renouvelé son blocus sur les navires israéliens.

Shuaib Almosawa a rapporté plus tôt cette semaine pour Drop Site News que "le porte-parole militaire du gouvernement dirigé par les Houthis au Yémen a annoncé mardi la reprise du blocus naval visant les navires israéliens traversant les voies navigables du Yémen, après l’expiration de son délai pour permettre à Israël d’acheminer de l’aide dans la bande de Gaza assiégée."

Dans une déclaration télévisée diffusée par la chaîne de télévision Almasirah, le porte-parole houthi, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré que le blocus des navires israéliens couvre maintenant les voies navigables du Yémen dans la mer Rouge, la mer d’Arabie, le golfe d’Aden et le détroit de Bab el-Mandeb," selon Almosawa. un journaliste indépendant basé à Sanaa, la capitale yéménite...Lire la suite