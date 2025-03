Trump bombarde le Yémen (MoA)

Trump bombarde le Yémen (court article)

Article originel : Trump Bombs Yemen (Short Take)

Moon of Alabama, 18.03.25

Fresh US strikes in Yemen with 53 now dead, Houthis say - BBC

("Des frappes étatsuniennes récentes au Yémen avec 53 morts, disent les Houthis - BBC")

Réflexions :

Bombarder le Yémen est stupide. Les Saoudiens ont essayé pendant des années d’obtenir ce qu’ils voulaient en faisant cela et ils ont été vaincus.

Le Yémen peut riposter et le fait.

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne touche un navire de guerre étatsunien et cause des victimes.

Alors, Trump aura du mal à intensifier la guerre contre l’Iran.

L’Iran ne peut être vaincu.

C’est tout.