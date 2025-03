Trump et Vance renforcent leurs menaces d'annexion du Groenland et critiquent les puissances européennes (WSWS)

Trump et Vance renforcent leurs menaces d'annexion du Groenland et critiquent les puissances européennes Par Andre Damon WSWS, 30.03.25

Trump a partagé la vidéo le jour même où Vance, accompagné du conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz et du secrétaire à l'Énergie Chris Wright, a visité une base de l'US Space Force au Groenland, où Vance a dénoncé le Danemark et les puissances impérialistes européennes.

Vendredi, Trump a publié une vidéo sur Truth Social affirmant que le « lien » entre les États-Unis et le Groenland s’est forgé par « le sang et la bravoure ». La vidéo proclame que leur « héritage commun » n’est « pas seulement de l’histoire, c’est une destinée », et conclut par la déclaration : « Il est maintenant temps de se tenir ensemble à nouveau [...] L’Amérique se tient aux côtés du Groenland. »

Le président américain Donald Trump et son vice-président J. D. Vance ont réitéré jeudi et vendredi leurs menaces d'annexer le Groenland, que Trump avait déjà menacé de conquérir par la force.

Lorsqu'un journaliste lui a demandé pourquoi « le président n'a pas exclu auparavant l'usage de la force militaire lorsqu'il parle d’annexer le Groenland », Vance a répondu : « Nous ne pensons pas que la force militaire soit jamais nécessaire », car « les habitants du Groenland sont rationnels ».

En d'autres termes, Vance a expliqué que, face à la menace d'une attaque de la plus grande puissance militaire du monde, le territoire de seulement 56 000 personnes devra faire le choix « rationnel » et faire ce que lui demandent les États-Unis.

Commentant ce voyage, Múte Bourup Egede, premier ministre du Groenland, a déclaré : « Que fait le conseiller à la sécurité nationale [Waltz] au Groenland ? [...] Le seul but est de démontrer son pouvoir sur nous. »

Le président russe Vladimir Poutine a clairement indiqué qu'il prend au sérieux les menaces de Trump visant à annexer le Groenland. « Tout le monde connaît les plans des États-Unis pour annexer le Groenland [...] Il serait erroné de croire qu'il s'agit d'exagérations de la part de l'administration américaine actuelle. »

Trump a annoncé son projet d'annexion du Groenland lors d'un discours en janvier, parallèlement à une proposition visant à rebaptiser le golfe du Mexique « golfe d'Amérique » – un changement qui a déjà été mis en œuvre – et à des projets d'annexion du canal de Panama et du Canada. S'il a affirmé qu'il poursuivrait l'annexion du Canada par la coercition économique, il a refusé catégoriquement d'exclure le recours à la force militaire pour s'emparer du canal de Panama ou du Groenland.

D'autres responsables de l'administration ont également refusé d'exclure une attaque militaire contre le Groenland. Lors de l'audition de confirmation pour le poste de secrétaire à la Défense, Pete Hegseth a été interrogé par la sénatrice Mazie Hirono d'Hawaï : « Utiliseriez-vous notre armée pour prendre le contrôle du Groenland ou d'un allié du Danemark ? » et « Exécuteriez-vous un ordre du président Trump pour prendre possession du Groenland, un territoire de notre allié de l'OTAN, le Danemark, par la force ? » En réponse, Hegseth a refusé d'exclure une telle action, invoquant le mandat électoral de Trump.

Dans ses remarques aux côtés de Vance vendredi, le conseiller à la sécurité nationale Waltz a expliqué : « Des voies de navigation sont en jeu. De l’énergie est en jeu. »

Vance a déclaré : « La Russie, la Chine et d'autres nations s'intéressent grandement aux passages et aux routes navales de l'Arctique, ainsi qu'aux minerais des territoires arctiques. Nous devons nous assurer que l'Amérique joue un rôle de premier plan dans l'Arctique. »

Il a ajouté : « Quelle est l'autre option ? Abandonner l'Atlantique Nord, abandonner l'Arctique à la Chine, à la Russie et à d'autres régimes qui n'ont pas à cœur l'intérêt supérieur du peuple américain ? Nous n'avons pas d'autre choix. »

En réalité, le Danemark, membre de l'alliance de l'OTAN, n'impose pratiquement aucune restriction aux opérations militaires américaines au Groenland. Les États-Unis ne paient pas, et n'ont jamais payé, de loyer au Groenland ou au Danemark pour l'exploitation de leur base de Pituffik sur l'île. Comme l'a noté Reuters, « un accord de 1951 entre les États-Unis et le Danemark a donné aux États-Unis le droit de se déplacer librement et de construire des bases militaires au Groenland tant que le Danemark et le Groenland en sont informés ».

L'implication implicite des remarques de Vance est que les États-Unis cherchent à annexer le Groenland pour affirmer leur domination non seulement sur la Russie et la Chine, mais aussi sur ses rivaux impérialistes européens.



Les États-Unis ont lancé une furieuse guerre commerciale contre l'Union européenne, avec laquelle ils enregistrent le deuxième plus grand déficit commercial après la Chine. L'UE est un membre clé de ce que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, appelle les « 15 escrocs » des principaux exportateurs vers les États-Unis. Cette semaine, Trump a annoncé un tarif douanier de 25 % sur les importations automobiles aux États-Unis, une mesure qui aura des conséquences majeures pour l'économie allemande.

Plus tôt cette semaine, The Atlantic a publié des discussions internes de l'administration Trump concernant l'attaque de ce mois contre le Yémen, dans lesquelles Vance s'en est pris aux puissances européennes, qu'il a qualifiées de « profiteurs », et a exigé des concessions économiques en échange de la protection américaine des navires européens.

Commentant le voyage de Vance au Groenland, le New York Times a écrit que « parmi les quatre territoires que M. Trump a envisagé d'acquérir – le Groenland, le canal de Panama, le Canada et Gaza – c'est le Groenland qu'il semble le plus déterminé à obtenir ».

Au-delà de son rôle stratégique dans le contrôle des voies militaires et maritimes de l’Arctique – qui deviendra encore plus crucial à mesure que les glaces continuent de reculer – le Groenland est depuis longtemps considéré par les États-Unis comme une plateforme essentielle pour leurs ambitions nucléaires. Pendant la guerre froide, l’armée américaine a lancé le projet Iceworm, un plan secret visant à construire un réseau de sites mobiles de lancement de missiles nucléaires sous la calotte glaciaire du Groenland. Bien que le projet ait été finalement abandonné, il souligne l’importance militaire durable que Washington attribue à ce territoire.



Le New York Times a commenté que la base de la Force spatiale américaine au Groenland « pourrait devenir une partie du système de défense antimissile “Golden Dome”, inspiré du système israélien Iron Dome, que M. Trump a déclaré vouloir construire ».

Un tel système augmenterait considérablement la capacité des États-Unis à lancer des attaques nucléaires « préventives », leur donnant la possibilité de menacer non seulement la Russie et la Chine, mais aussi les puissances européennes, par une première frappe nucléaire.

(Article paru en anglais le 29 mars 2025)