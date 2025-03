Trump invoque la Loi sur les ennemis étrangers : une nouvelle étape dans l’instauration d’une dictature (WSWS)

La Maison-Blanche a fait appel de la décision de Boasberg, et le procureur général Pam Bondi a accusé le juge de trahison, affirmant qu'il avait placé «les terroristes au-dessus de la sécurité des Américains ». Même si les tribunaux finissent par se prononcer contre Trump, son administration n'a pas l'intention de se conformer aux directives judiciaires.

Selon Axios, la décision de ne pas faire rebrousser chemin aux avions a été prise par le chef de cabinet adjoint fasciste de Trump, Stephen Miller, ainsi que par la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, au motif absurde que les avions se trouvaient déjà dans l'espace aérien international et que la décision du juge ne s'appliquait donc pas.

L'administration Trump a ignoré cet ordre, faisant atterrir les avions au Salvador, dont le président fasciste Nayib Bukele a proposé d'ouvrir le célèbre système pénitentiaire salvadorien et les camps de travail forcé à la fois aux immigrants et aux citoyens américains.

Ce qui est peut-être encore plus significatif que le décret lui-même, c'est le mépris de Trump à l'égard d'une ordonnance judiciaire bloquant les déportations, rendue quelques heures à peine après la publication du décret. Le juge fédéral James Boasberg a déclaré que les États-Unis n'étaient pas en guerre contre le Venezuela et a ordonné aux avions transportant des centaines de passagers enchaînés et ligotés de faire demi-tour.

Toute personne accusée d'être membre de la TdA est déclarée inéligible aux protections juridiques prévues par les lois sur l'immigration en vigueur. La détermination de l'affiliation se fait uniquement sur la base des affirmations du président. En d'autres termes, le décret affirme le droit de Trump d'arrêter et d'expulser tout non-citoyen, sans aucune procédure judiciaire.

Dans tous les cas précédents, la loi a été invoquée lors d'une guerre officiellement déclarée. Cependant, Trump l'utilise pour justifier une «guerre » entièrement fictive contre des gangs prétendument liés au gouvernement vénézuélien. Son décret qualifie Tren de Aragua (TdA) d'« organisation terroriste étrangère », censée être de connivence avec le président Nicolás Maduro pour perpétrer « une invasion et une incursion prédatrice » aux États-Unis.

La Loi sur les ennemis étrangers, adoptée en 1798 sous la présidence de John Adams dans le cadre des lois sur les étrangers et la sédition, confère au président le pouvoir illimité de détenir ou d'expulser des ressortissants d'États ennemis sans procédure régulière. Elle n'a été utilisée que trois fois : pendant la guerre de 1812, la Première Guerre mondiale et, plus notoirement, la Seconde Guerre mondiale, pour justifier l'internement de masse d'immigrants japonais et d'Américains d'origine japonaise.

L'administration Trump suit un plan clair de dictature, calqué sur le régime fasciste d'Hitler. Trump et son cercle restreint de partisans du fascisme démolissent systématiquement les contraintes juridiques et constitutionnelles, chaque violation ouvrant la voie à des affirmations encore plus effrontées du pouvoir absolu.

Les événements du week-end ont fait suite à l'enlèvement illégal de Mahmoud Khalil, étudiant à l'université de Columbia et résident permanent légal, qui a été saisi à son domicile et transporté dans une prison pour immigrés en Louisiane uniquement pour avoir protesté contre le génocide à Gaza.

La répression de l'administration Trump ne s'arrêtera pas aux immigrants et aux détenteurs de cartes vertes. Au fond, ces actions sont motivées par l’appréhension d'une résistance de masse de la classe ouvrière aux licenciements collectifs et aux coupes sombres dans les programmes sociaux. L'administration jette les bases juridiques et institutionnelles de l'abrogation totale des droits démocratiques et de la répression violente de toute opposition.

L'invocation par Trump de l'Alien Enemies Act est liée aux décrets qu'il a signés le jour de son investiture. Ces mêmes décrets menaçaient d'invoquer la Loi sur l'insurrection (Insurrection Act). Cette loi – historiquement utilisée pour écraser les grèves et les troubles sociaux – permettrait à Trump de mobiliser les troupes de service actif et la Garde nationale contre les manifestants, les grévistes et les opposants politiques, y compris les citoyens américains.

Trump agit avec la certitude qu'il ne rencontrera aucune résistance sérieuse de la part de l'establishment politique. En effet, à la fin de la semaine dernière, les démocrates du Sénat ont assuré l'adoption d'un projet de loi de finances pour financer entièrement le gouvernement pour les six prochains mois.

Comme l'a écrit le World Socialist Web Site, il s'agit d'une « loi des pleins pouvoirs ». En adoptant ce projet de loi, les démocrates savaient exactement ce qu'ils faisaient : donner à Trump un chèque en blanc pour prendre les mesures qu'il prend actuellement. Ils ne sont pas un parti d'opposition, mais des collaborateurs et des conspirateurs.

Le chef de la minorité du Sénat, Chuck Schumer, après ses justifications mensongères pour soutenir le projet de loi sur les dépenses de Trump, a donné une longue interview au New York Times dimanche, dans laquelle il a soutenu la saisie de Khalil et a qualifié d'antisémites les manifestations contre le génocide. « Si [Khalil] a enfreint la loi, a déclaré Schumer, il devrait être expulsé. » Quelle méprisable escroquerie ! Khalil n'a même pas été accusé d'un crime. Son arrestation a été justifiée uniquement par le fait que ses opinions politiques sont contraires aux intérêts de l'impérialisme américain.

Dans ce contexte, le procès intenté samedi par Momodou Taal, étudiant à l'université Cornell, ainsi que par le professeur Mũkoma Wa Ngũgĩ et l'étudiant Sriram Parasurama, est très significatif. Taal, un étudiant diplômé britannico-gambien, a été ciblé pour la déportation au cours des derniers mois de l'administration Biden pour sa participation aux manifestations contre le génocide de Gaza. Aujourd'hui, sous Trump, les mêmes mesures répressives ont été largement étendues.



Le procès, intenté par l'avocat Eric Lee et le Comité américano-arabe de lutte contre la discrimination, affirme que deux des décrets de Trump visant la liberté d'expression sont illégaux et inconstitutionnels. Faisant référence à l’arrestation de Khalil et d'autres personnes, le procès déclare : « Ce n'est que dans une dictature que le dirigeant peut emprisonner et bannir des opposants politiques pour avoir critiqué son administration. »

Le Parti de l’égalité socialiste soutient cette action en justice. Cependant, personne ne doit avoir l'illusion que les tribunaux apporteront une solution à la crise de la démocratie. Le système judiciaire est un élément constitutif de l'État capitaliste, de plus en plus truffé de juges de droite. Et Trump a clairement indiqué qu'il défierait les décisions défavorables.

La dictature politique est indissociable de la dictature économique de l'oligarchie financière. L'administration Trump est un gouvernement de l'oligarchie, régnant avec un mépris ouvert pour la Constitution alors qu'elle fait la guerre à Medicaid, aux coupons alimentaires, à la Sécurité sociale, à l'éducation publique et à d'autres programmes sociaux vitaux. L'administration prépare 10 000 suppressions d'emplois de postiers, une intensification des licenciements collectifs de travailleurs fédéraux, et une énorme augmentation de l'exploitation pour payer la guerre et le renflouement des riches.

Cette attaque n'a pas commencé avec Trump – il la porte à une intensité accrue – mais elle a été préparée pendant des décennies par les deux partis de Wall Street. En outre, il s'agit d'un phénomène mondial, car les gouvernements capitalistes du monde entier se tournent vers des régimes autoritaires pour réprimer l'opposition à leurs politiques d'austérité et de guerre.

La classe ouvrière doit répondre par une résistance de masse. Le Parti de l'égalité socialiste appelle à la formation de comités de base, indépendants de l'appareil syndical pro-patronal, sur les lieux de travail et dans les quartiers pour mobiliser les travailleurs et les jeunes contre la dictature de Trump, la complicité du Parti démocrate et l'assaut des entreprises contre le niveau de vie.

L'action sociale doit être animée par une perspective et un programme socialistes. La lutte contre la dictature ne peut être séparée de la lutte contre le système capitaliste qui la produit. La classe ouvrière doit se battre pour l'expropriation de l'oligarchie financière, le démantèlement de la machine de guerre impérialiste et la mise en place d'un gouvernement ouvrier qui s’emparera du pouvoir politique et économique.

En d'autres termes, la lutte contre la dictature ne peut se développer que comme une lutte pour le socialisme, aux États-Unis et dans le monde entier.

(Article paru en anglais le 17 mars 2025)