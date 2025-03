Trump opte pour plus de guerre avec la Russie

Article originel : Trump Opts For More War With Russia

Moon of Alabama, 13.03.25

L’administration Trump a décidé de reprendre la fourniture d’armes et de renseignements à l’Ukraine, ce qui vise à intensifier le conflit.

Le résultat de la discussion d’hier entre une délégation ukrainienne et une délégation des États-Unis en Arabie saoudite n’était pas entièrement favorable à l’idée européenne/ukrainienne d’un cessez-le-feu de 30 jours limité aux attaques aériennes et maritimes. Mais cela a ouvert la voie souhaitée pour prolonger la guerre.

Les États-Unis ont demandé aux Ukrainiens d’accepter une offre de cessez-le-feu de 30 jours, qui ne serait mise en œuvre que si la partie russe y consentait. Pendant ce temps, les États-Unis reprennent tout soutien de guerre à l’Ukraine. Le résultat démontre la faiblesse du côté étatsunien :

Selon les dernières nouvelles de Riyad, l’Ukraine dit qu’elle est prête pour un cessez-le-feu de 30 jours. Si c’est ce que Washington a « extrait » des Ukrainiens, cela n’a aucun sens sur le plan opérationnel. Avec la Russie sur le point de gagner à Koursk et ailleurs, les Russes n’accepteront pas un tel accord. Si c’est une ruse pour permettre aux États-Unis de reprendre les livraisons d’armes vers l’Ukraine, sachant que la Russie le rejettera, la soi-disant initiative de paix est lettre morte.

La balle est maintenant dans le camp de la Russie , était le slogan médiatique lancé par le secrétaire d’État Marco Rubio et répété docilement par divers subalternes européens.