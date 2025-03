Tulsi Gabbard qui fut opposée au génocide saoudien contre le Yemen veut à présent que d’autres pays se joignent aux États-Unis pour attaquer le Yémen

Tulsi Gabbard veut que d’autres pays se joignent aux États-Unis pour attaquer le Yémen

Article originel : Tulsi Gabbard Wants Other Countries To Join the US in Attacking Yemen

Par Dave DeCamp

Antiwar.com, 18.03.25





Au cours du premier mandat de Trump, Gabbard a été l’une des principales critiques du soutien de Trump à la guerre saoudienne au Yémen, qu’elle a qualifiée de génocide



La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a appelé les autres pays à se joindre aux États-Unis dans l’attaque des Houthis au Yémen, un pays dans lequel elle s’était auparavant fortement opposée à une intervention.