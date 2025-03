Turquie : 200 personnes emprisonnées alors que se poursuivent les manifestations de masse

Par Ulaş Ateşçi

WSWS, 30.03.25

Quelque 1 500 personnes ont été arrêtées et 200 ont été incarcérées à travers la Turquie alors que les manifestations de masse se poursuivent contre l'arrestation du maire d'Istanbul et candidat à la présidentielle du Parti républicain du peuple (CHP) Ekrem İmamoğlu la semaine dernière.

Des centaines de milliers de gens se sont rassemblés mardi sur la place Saraçhane où plus d'un million de personnes s'étaient mobilisées dimanche pour protester contre le gouvernement du président Recep Tayyip Erdoğan après l'arrestation et l'incarcération d'İmamoğlu. Les manifestations se sont poursuivies lundi, tandis que s’intensifiaient les boycotts scolaires et les manifestations de masse des étudiants. Le CHP a annoncé que la prochaine manifestation à Istanbul se tiendrait samedi sur la place Maltepe.

Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a annoncé mardi que 1 418 personnes avaient été arrêtées depuis le 19 mars. Rien que mardi, 174 personnes ont été arrêtées et incarcérées à Istanbul. Quatre personnes ont été interpellées à Kocaeli et dix à Izmir.

Le Sosyalist Eşitlik Grubu (Groupe pour l’égalité socialiste, SEG), la section turque du Comité international de la Quatrième Internationale (CIQI) et le World Socialist Web Site condamnent les arrestations et les détentions et exigent la libération immédiate de tous les prisonniers politiques.

Parmi les personnes arrêtées figurent plusieurs journalistes et des membres dirigeants du Parti du travail (EMEP), du Parti communiste de Turquie (TKP), du Parti de gauche, du Mouvement communiste de Turquie (TKH) et du Parti de la liberté sociale (TÖP).

Mercredi matin, de nombreuses autres personnes ont été arrêtées à Istanbul, Bursa et Adana, alors que la police poursuivait ses perquisitions domiciliaires. Parmi les personnes interpellées figurait l'académicien Levent Dölek, vice-président du Parti révolutionnaire des travailleurs (DIP) et représentant du syndicat des enseignants Eğitim-Sen à l'Université d'Istanbul...Lire la suite