Un milliardaire soutenu par Global Citizen blanchit l’invasion de la RDC par Kagame (The GrayZone)

Un milliardaire soutenu par Global Citizen blanchit l’invasion de la RDC par Kagame Article originel : Billionaire-backed Global Citizen whitewashes Kagame’s invasion of DRC Par Ann Garrison The GrayZone, 05.03.25

Le concert de John Legend au Rwanda a marqué le soutien de l’élite mondiale à Paul Kagame au milieu de son invasion sanglante de la RDC. L’événement a été organisé par Global Citizen, une ONG pseudo-activiste soutenue par des entreprises avides de richesses naturelles en Afrique.



Le 21 février dernier, alors que l’armée rwandaise intensifiait son invasion de la République démocratique du Congo (RDC), John Legend a pris la parole dans la capitale rwandaise, Kigali. Là-bas, la superstar de la chanson a fait la tête d’affiche du concert Move Afrika produit par Global Citizen, le front international des ONG pour les élites mondiales, l’OTAN et un ordre mondial corporatif qui se présente comme « le mouvement qui change le monde ».

L’avenir annoncé par Global Citizen est un réseau sans frontières de partenariats public-privé au sein duquel les oligarques, les sociétés mondiales et l’Organisation mondiale du commerce gèrent le monde de manière rentable au nom de l’équité, de la durabilité et de la défense du climat. C’est l’avenir promis dans le Programme de Davos et le Pacte pour l’avenir des Nations Unies adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2024. (La Russie, la Biélorussie, l’Iran, le Nicaragua, la Corée du Nord, le Soudan et la Syrie se sont opposés au pacte comme une menace à la souveraineté nationale.)

Global Citizen ne collecte pas et ne débourse pas de fonds ; il mène des campagnes mondiales de « sensibilisation » pour fabriquer un consentement mondial – dans ce cas-ci, pour la guerre par procuration que l’Occident a menée pendant des décennies contre la richesse inégalée en ressources de la RDC, qui a fait des millions de morts congolais, et le reste de la population du pays ayant l’un des revenus annuels par habitant les plus faibles au monde...Lire la suite