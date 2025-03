Un nouveau rapport explosif de l’ONU accuse Israël de violence sexuelle et sexiste contre les Palestiniens

Article originel : New bombshell UN report accuses Israel of sexual and gender-based violence against Palestinians

Mondoweiss, 16.03.25



Un nouveau rapport de l’ONU a révélé qu’Israël avait commis des « actes génocidaires » en ciblant délibérément les installations de fertilité dans le but d’empêcher les naissances chez les Palestiniens à Gaza. Le rapport détaille également les abus sexuels systématiques contre des Palestiniens... Lire la suite