Une conférence israélienne sur l’antisémitisme est en train de s'effondrer... parce qu’ils ont invité trop d’antisémites

Amichai Chikli, ministre des Affaires de la diaspora d’Israël, lors de la Conférence d’action politique conservatrice 2025 (CPAC), le 20 février 2025. (Photo : Gage Skidmore)

Une conférence israélienne sur l’antisémitisme a été critiquée en raison de la participation de politiciens européens d’extrême droite, dont beaucoup ont des antécédents de racisme anti-juif. Bien que cette liste d’invitation soit offensante, elle ne devrait pas être une surprise compte tenu de l’histoire sioniste.

Aujourd’hui, le gouvernement israélien commencera à organiser une conférence de deux jours sur l’antisémitisme. Ironiquement, l’affaire a commencé à s’effondrer parce que trop de personnes présentes sont accusées d’antisémitisme. La conférence de cette semaine est dirigée par le ministère de la diaspora d’Israël, qui est dirigé par Amichai Chikli (Likoud). La conférence intitulée « Conférence internationale sur la lutte contre l’antisémitisme » est le point culminant de la « semaine de la diaspora » d’Israël, mais elle a vraiment pour but de rallier davantage de soutien aux politiques racistes israéliennes. Chikli a défendu Elon Musk l’an dernier lorsque ce dernier a attaqué George Soros pour « haïr l’humanité » et le comparer au méchant de la bande dessinée X-Men, Magneto, qui, comme Soros, est un survivant de l’Holocauste. Maintenant, la liste des invités de sa conférence sur l’antisémitisme génère tellement de controverses que même les sionistes réactionnaires ne peuvent pas la soutenir.

Selon le Times of Israel, ces invités comprennent : « La liste des invités de la conférence comprend les politiciens européens d’extrême droite controversés Jordan Bardella, président du parti d’extrême droite Rassemblement national français fondé par le célèbre antisémite et négationniste Jean-Marie Le Pen ; Marion Marechal, une députée française de droite et petite-fille de Le Pen; Hermann Tertsch, député espagnol d’extrême droite au Parlement européen; Charlie Weimers du parti des démocrates suédois d’extrême droite; et Kinga Gál, du parti hongrois Fidesz. » Ce Who’s Who de l’extrême droite européenne a conduit certains des défenseurs les plus notables d’Israël, tels que le PDG de la Ligue Anti-Defamation Jonathan Greenblatt, le grand rabbin britannique Ephraim Mirvis et d’autres, à se retirer de l’événement. Mais un regard rétrospectif sur l’histoire sioniste montre que de telles alliances ne sont pas inhabituelles. En fait, les dirigeants sionistes et l’État israélien ont longtemps hébergé des fascistes et des antisémites dans leur objectif de régler la Palestine.

La longue histoire des sionistes collaborant avec les antisémites Bien que cela puisse surprendre certains, la conférence et sa liste d’invités offensants ne sont pas hors de propos dans l’histoire sioniste. En fait, à l’aube même du sionisme, le fondateur Theodor Herzl écrivait dans son journal que « les antisémites deviendront nos amis les plus fiables, les pays antisémites nos alliés ». Et c’est en effet ainsi que l’histoire s’est déroulée. De telles alliances ont eu lieu à diverses occasions tout au long de l’histoire sioniste, pour divers programmes spécifiques. Ces ordres du jour comprenaient l'« accord de transfert » entre le sioniste Yishuv (la communauté juive en Palestine) dans les années 1933-1939, sous lequel s’est déroulée la rencontre de 1937 à Berlin entre Adolf Eichmann et le sioniste juif et agent de la Haganah Feivel Polkes. La réunion comprenait une discussion sur la possibilité que les nazis fournissent des armes à la lutte sioniste contre le mandat britannique en Palestine. La même année, Eichmann se rendit en Palestine, accueilli par Polkes.

Un autre exemple a été celui de la tentative d’alliance avec l’Allemagne nazie par le groupe Stern (ou LEHI, une branche de l’Irgun dirigée par Yaakov Stern) en 1940-41. Leurs propositions à Hitler offraient « une participation active à la guerre du côté de l’Allemagne », citant un « partenariat d’intérêts » entre « la vision du monde allemande et les véritables aspirations nationales du peuple juif ». Ils ont affirmé que « l’établissement de l’État juif historique sur une base nationale totalitaire, dans le cadre d’une relation d’alliance avec le Reich allemand, est compatible avec la préservation du pouvoir allemand ». L’Irgun et le Stern Gang étaient tous deux les descendants idéologiques de Vladimir Jabotinsky et de son « mur de fer », qui est aussi l’idéologie fondatrice du parti Likoud. Menachem Begin et Yitzhak Shamir, les dirigeants de ces groupes paramilitaires, sont devenus des premiers ministres d’Israël. Bien sûr, le premier ministre actuel, Benjamin Netanyahu, est aussi un héritier de cette idéologie.

Dans les années 1930, le groupe de Jabotinsky s’est formé en Italie sous Mussolini et son gouvernement fasciste a noté : « En accord avec toutes les autorités compétentes, il a été confirmé que les opinions et les inclinations politiques et sociales des révisionnistes sont connues et qu’elles sont absolument conformes à la doctrine fasciste. Par conséquent, en tant qu’étudiants, ils apporteront la culture italienne et fasciste à la Palestine. »

Des années plus tard, les alliances avec les gouvernements d’extrême droite n’ont été renforcées que par Netanyahu, qui a jeté sous le bus les juifs et l’histoire de la persécution juive. Il l’a fait en blanchissant le président hongrois Victor Orban, tout comme Orban a loué les collaborateurs nazis et attaqué George Soros avec une campagne antisémite, et en aidant la Pologne dans sa tentative ultra-nationaliste révisionniste d’effacer son histoire de l’Holocauste. Cette histoire met en évidence comment les sionistes et les antisémites ont souvent trouvé un terrain politique commun, précisément comme Herzl l’avait prédit. Pour les antisémites, l’idée de l'« État juif » représente quelque chose avec laquelle ils peuvent s’identifier – un pouvoir brutal et ultra-nationaliste contre une population opprimée non blanche (en accord avec leurs politiques anti-immigrantes ultra-nationalistes), et l’approbation sioniste a également été utilisée pour nettoyer leurs propres archives – si ils avaient le tampon de l’État juif, ils ne pouvaient pas être racistes.

Le fascisme embrasse le « nouvel antisémitisme » Cette trajectoire historique de la commodité politique s’est également articulée autour d’un concept qu’Israël a poussé fort, au moins depuis les années 1970 – « le nouvel antisémitisme ». Le concept, en un mot, pose Israël comme le « Juif parmi les nations » et affirme que, alors que l’« ancien antisémitisme » était principalement dirigé contre des juifs individuels ou des communautés juives en tant que telles, il s’est maintenant transformé en haine d’Israël en tant que représentation des Juifs. L’idée est circulaire et ne peut être démentie, car même une critique factuelle de l’État d’Israël est soupçonnée idéologiquement d’être un ciblage raciste des Juifs. Voici le « tour de passe-passe » que le regretté ministre israélien Shulamit Aloni a raconté à Amy Goodman dans Democracy Now! en 2002 : « Eh bien, c’est une ruse, nous l’utilisons toujours. Quand quelqu’un d’Europe critique Israël, alors on parle de l’Holocauste. Quand, dans ce pays (USA), les gens critiquent Israël, alors ils sont antisémites... et cela justifie tout ce que nous faisons aux Palestiniens ».

La notion de « nouvel antisémitisme » est celle qui sous-tend la fameuse définition de l’antisémitisme par l’IHRA, laquelle est appliquée avec une ferveur croissante à l’échelle internationale pour étouffer et refroidir la critique d’Israël. Mais le revers de cet argument est que si une personne, ou un parti politique, soutient Israël, alors il ne peut pas être antisémite. C’est pourquoi le gouvernement israélien se sent à l’aise d’inviter des partis politiques d’extrême droite connus, avec un passé de racisme anti-juif, à une conférence sur l’antisémitisme. Parce qu’en fin de compte, il s’agit vraiment de soutenir Israël. Chikli dit qu’il considère les partis d’extrême droite européens comme des « alliés contre la montée du fondamentalisme musulman et de l’antisémitisme sur le continent ». « Notre objectif était d’inviter des amis d’Israël de tous horizons politiques », a déclaré le porte-parole de Chikli. « La façon d’atteindre les gens qui ont des points de vue différents des vôtres est de les rencontrer et de discuter de vos différences, pas de les exclure. »